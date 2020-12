Várka je symbolická. Zahrnuje 975 dávek vakcíny pro všechna zdravotnická zařízení v Olomouckém kraji. Lékaři a sestřičky mají o očkování velký zájem.

Odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc vybízejí ostatní, aby je v přístupu k očkování proti koronaviru následovali. Natočili video, v němž poukazují na to, že očkování umožní zvládnout pandemii a při proočkování dostatečného počtu populace se lze onemocnění nadobro zbavit.

Specialisté z I. interní kardiologické kliniky ve videu poukazují na narůstající počet pacientů, kteří onemocněli covid-19 a na záludnost nemoci, jejíž průběh může být značně variabilní - od zcela bezpříznakového až po závažné komplikace, včetně úmrtí pacienta.

„Naše znalosti jsou v této oblasti stále velmi limitované, nicméně je třeba konstatovat, že očkování je jedním z racionálních přístupů, jak systémově zvládnout tuto nepříjemnou pandemii,“ vysvětluje Miloš Táborský, přednosta I. interní kardiologické kliniky FN Olomouc.

Zájem? Značný

Na oddělení akutní kardiologické péče zachraňují životy pacientů s těmi nejtěžšími formami onemocnění covid-19. „Vím, že se ve veřejném prostoru objevuje celá řada protichůdných informací, ale chtěl bych z vlastní zkušenosti poukázat na fakt, že jsem viděl mnoho pacientů, kteří mají ty nejtěžší formy zápalu plic. Jedním z prostředků, jak se vyhnout tomuto průběhu onemocnění, je očkování,“ poukazuje Martin Hutyra z I. interní kliniky – kardiologické.

Lidé by podle odborníků měli následovat zdravotníky z nemocnic, kteří se aktivně přihlásili k programu očkování.

„Je nutné si uvědomit, že očkováním chráníme nejen sebe, ale i naše blízké. Pokud dojde k proočkování dostatečného vzorku naší populace, tak věřím, že se tohoto onemocnění nadobro zbavíme,“ apeluje profesor Hutyra.

Do FN Olomouc počátkem příštího týdne dorazí várka obsahující 975 dávek vakcíny určených pro všechna zdravotnická zařízení v Olomouckém kraji. Necelých 400 zůstane ve fakultce prioritně pro zdravotníky z covid jednotek. „Zájem v naší nemocnici evidujeme značný,“ sdělil Deníku mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Otázky kolem očkování



Kdy bude vakcína proti Covid-19 dostupná?

Dne 21. prosince doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) udělit vakcíně vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer podmínečnou registraci. Evropská komise vzápětí tuto registraci schválila.



Kdy začne očkování a kdo dostane vakcínu jako první?

Očkovat se ve všech členských zemích EU začne najednou, a to 27. prosince. Distribuce bude dále probíhat postupně, dle kapacit výroby. Právě proto jsou ve vakcinační strategii stanoveny skupiny obyvatel, které budou očkovány přednostně. V první vlně se jedná zejména o seniory, zranitelné skupiny obyvatel a zdravotníky, kteří zajišťují krizovou připravenost zdravotního systému.



Dostanou se k očkování všichni?

Ano. ČR má objednán dostatečný počet vakcín pro všechny své obyvatele. V současné chvíli jsou závazně objednány dávky pro cca 5,5 milionu obyvatel ČR, v záloze je možnost objednat dávky pro dalších až 10,6 mil. osob. ČR má tedy zajištěný dostatek vakcín pro všechny osoby.



Pro koho bude očkování vhodné?

Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou. Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65 až 70 procent populace



Kolik mě bude očkování stát?

Očkování bude bezplatné.



Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Očkovat se začne najednou ve všech členských zemích EU 27. prosince. Česko dostane 10 tisíc dávek. První várky jsou spíše symbolické a prioritně jsou určeny k ochraně zdravotníků z covid jednotek.

Velká očkovací akce

Velká očkovací „akce“ by měla začít v lednu a podle vládní strategie by se měla vakcína dostat i k seniorům nad 65 let, chronicky nemocným lidem, kteří trpí třeba vážným onemocněním ledvin a jater, závažným typem cukrovky nebo těžkou obezitou.

Vzhledem k tomu, že vakcína, která v první fázi dorazí do Česka, musí být uchovávaná v hlubokém mrazu, budou vakcinaci zajišťovat nemocnice a zdravotní ústavy. Poté budou zapojeni i praktičtí lékaři, případně také ambulantní specialisté, kterým poputuje až očkovací látka, jež nebude vyžadovat skladování při velmi nízkých teplotách.

Očkování by mělo být postupně dostupné všem, kteří o něj budou mít zájem. K získání kolektivní imunity musí být proočkovaných 65 až 70 procent populace. Očkovat by se měli nechat i lidé, kteří už koronavirus prodělali.

Očkování proti covid-19 bude bezplatné a dobrovolné.