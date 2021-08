Uplynul více než měsíc od okamžiku, kdy nemocnice a očkovací centra v Praze a ve středních Čechách začala nabízet vakcínu proti covidu19 věkové skupině od 12 do 15 let. Většina zdravotnických zařízení hlásí velký zájem o nabízené termíny a eviduje stovky naočkovaných.

Velký zájem v Praze hlásí Všeobecná fakultní nemocnice (VFN), od začátku července zde naočkovali přibližně 840 dětí, přičemž objednáno je dalších 192.

„Volné termíny stále máme a od pondělí bereme bez registrace děti i dospělé,“ řekla mluvčí fakultní nemocnice Marie Heřmánková.

Podobně je na tom i Fakultní nemocnice v Motole. Jak Pražskému deníku prozradila mluvčí Jana Merxbauerová, denní kapacitu pro kategorii 12+ zde v červenci stanovili na 192 očkovaných. Zaplněna však nebyla, průměrně naočkovali přibližně 140 zájemců denně.

Někde s rezervací, jinde bez

Také většina nemocnic ve středních Čechách hlásí velký zájem o nabízené termíny a eviduje stovky naočkovaných. Například kladenská nemocnice má v současné době termíny zarezervované až do konce srpna. Podobně jsou na tom i v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi.

Klaudiánova nemocnice otevřela rezervace pro věkovou skupinu od 12 do 15 let přesně se začátkem prázdnin, tedy 1. července. Ti, kteří dostali první dávku hned zkraje měsíce, už mají dnes očkování ukončené. Potvrdila to mluvčí boleslavské nemocnice Hana Kopalová.

„Druhé dávky jsme začali aplikovat minulý čtvrtek. V tuto chvíli registrujeme přibližně 1500 provedených vakcinací u této nejmladší věkové skupiny,“ řekla Kopalová. Podle jejích slov je zájem velký. „Příjemně nás to překvapilo. V tuto chvíli máme prakticky všechny vypsané termíny obsazené,“ doplnila mluvčí Klaudiánovy nemocnice.

Při očkování dětí je nutné, aby byl přítomen pediatr. Zdravotnická zařízení tedy vypisují termíny tak, aby šly skloubit s ordinačními hodinami dětských lékařů.

Jinými slovy, aby pediatři měli volno a mohli být přítomni v očkovacích centrech. Toho se drží nejen v Boleslavi, ale také v očkovacím centru v Nymburce.

To provozuje místní nemocnice vlastněná městem a zvolila trochu jiný postup než větší krajská zařízení. Jelikož nemá vlastní dětské oddělení, a tedy ani specialisty, kteří by měli být u očkování nezletilých přítomni, v červenci s očkováním skupiny od 12 do 15 nezačali. První termíny vypsali až na tento týden, ale na rozdíl od jiných nemocnic mohou děti v doprovodu zákonného zástupce přijít bez jakékoliv předchozí rezervace.

Termíny je třeba dobře plánovat

„První termín byl v pondělí 2. srpna, kdy jsme naočkovali 47 dětí. Další termín máme dnes, čili 5. srpna. Další budeme ještě vypisovat,“ řekla vedoucí nymburského očkovacího centra Veronika Šafrová. Mluvčí nemocnice Aneta Šenová upozornila, že druhá dávka se aplikuje po 21 dnech. Je proto nutné termíny dobře plánovat.

„Je potřeba na to myslet v souvislosti s plánováním druhé dávky, tedy vzhledem k možným dovoleným, táborům a podobně,“ upozorňuje mluvčí nemocnice.

Enormní zájem hlásí kladenská nemocnice, která zahájila očkování mládeže 7. července. „Zájem je stále velký. Do 30. července jsme naočkovali 1055 dětí do 16 let. V současné době máme volné termíny až na konec srpna,“ uvedla Hana Plačková, mluvčí Oblastní nemocnice Kladno.

Organizované očkování mají v plánu také v sousedním Slaném. Podle ředitele zdejší městské nemocnice Štěpána Votočka se to týká například studentů slánského gymnázia, pro které škola zajistila vakcinaci na září. Mladší ročníky však očkují už od začátku prázdnin.

„Za červenec jsme první dávkou naočkovali ve věkové skupině 1216 let přibližně 400 dětí, které dostanou v srpnu druhé dávky. Dalších 500 dětí dostane v srpnu první dávku vakcíny. V srpnu bude tedy 900 dětí, kterým naše velkokapacitní očkovací centrum v Městském centru Grand poskytne první i druhé dávky. Termín dostali všichni zájemci,“ uvedl ředitel slánské nemocnice.

Velmi podobný počet podaných vakcín evidují také v Berouně. V očkovacím centru Rehabilitační nemocnice za necelé čtyři týdny podali nezletilým více než 900 dávek. „S očkováním dětí 12+ jsme v naší nemocnici začali 9. července a v této kategorii bylo dosud aplikováno na 935 dávek,“ upřesnila koordinátorka očkovacího centra Romana Zajacová s tím, že možnost očkování bez registrace v centru nenabízejí.

O něco později začali s očkováním v Benešově. I tam však od půlky července hlásí stovky podaných vakcín. „Od 14. července do 3. srpna jsme naočkovali 570 dětí v kategorii od 12 let ,“ konstatoval mluvčí nemocnice Petr Ballek.