„Hodně lidí telefonovalo, zajímali se o toto očkování bez předchozí registrace, ptali se, jak funguje a dokonce se někteří chtěli na toto očkování objednat,“ uvedla mluvčí kraje Soňa Ličková s tím, že se tak dá očekávat, že větší zájem přinesou tak další dny.

Pro tyto zájemce, jsou připraveny vakcíny buď dvoudávkové Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech a jednodávkové, o které byl větší zájem, Janssen od společnosti Johnson&Johnson.

Šestadvacetiletý Vojta ze Zlína přijel ve středu do velkokapacitního očkovacího centra ve zlínské PSG aréně krátce po osmé hodině ráno. V tomto místě se zatím žádné dlouhé fronty krátce po otevření netvořily, přestože se zde tento den mohou začít nechat očkovat proti nemoci covid-19 i neregistrovaní zájemci. Vojta tak v klidu vyplnil potřebné dokumenty a za chvíli již seděl s lékařkou, se kterou probrali možnosti jeho očkování.

„Nemusím se registrovat a nemusím jít na vakcinaci znovu, takže pro mne jednodávková vakcína je určitě lepší,“ vysvětil důvod, proč využil možnost očkovat se bez předchozí registrace.

Podle něj kdyby tato možnost ve Zlínském kraji nebyla, využil by zřejmě tuto příležitost v některém vakcinačním centru v hlavním městě, kam se zanedlouho chystá.

„Neměl jsem v plánu se očkovat, ale až s tento způsob mi vyhovuje, a protože chci vycestovat ze země, tak jsem si to takto pojistil,“ usmál se mladý muž. Celá procedura mu zabrala sotva půl hodiny. Pokud by volil dvoudávkovou vakcínu, přišel by sem zpět za tři týdny.

Janssen: jedna injekce a hotovo

„Pokud přijdou zájemci na očkování a nejsou dopředu registrováni, mají zde vyhrazenu speciální registrační kóji, kde si s nimi pohovoří lékař. A pokud se rozhodnou pro jednodávkovou vakcínu Janssen od společnosti Johnson&Johnson, tak po konzultaci s lékařem pokračují dál na očkování,“ vysvětlil na místě krajský koordinátor pro očkování Jiří Lučan.

Podle něj se pak informace o očkovaném zadají se do systému a tím mají očkování ukončeno.

„Pokud by se lidé rozhodli, opět po konzultaci s lékařem o dvoudávkovou vakcínu Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech, proběhne zrovna registrace zájemců s tím, že jim bude ihned dohodnutý druhý termín a na tento termín přijdou a pak teprve budou mít očkování ukončeno,“ doplnil možnosti pro neregistrované zájemce o očkování Jiří Lučan.

Připomněl, že druhý termín je po 21 dnech.A proč musí o tom, jakou vakcínou budou zájemci bez registrace očkováni rozhodnout na místě lékař?

„Vakcína je vybírána vždy při konzultaci s lékařem a to kvůli možné kontraindikaci. Ne pro každého jsou totiž vhodné všechny vakcíny. Z toho důvodu je tady lékař,“ vysvětlil krajský koordinátor pro očkování. Doplnil, že v současnosti je pro neregistrované zájemce k dispozici dva tisíce vakcín, ty jsou rozděleny do tří očkovacích míst.

„Samozřejmě uvidíme podle každodenního zájmu který budeme vyhodnocovat, kdy v případě potřeby samozřejmě vakcíny přiobjednáme,“ ujistil Jiří Lučan.

„Očkovací centrum ve zlínské PSG aréně „jede“ ve standardním personálním složení,“ seznámil ve středu hejtman Zlínského kraje radim Holiš, který se na průběh očkování zájemců bez předchozí registrace přišel osobně podívat.

„Zatím uvidíme, jaký bude zájem, je však důležité oddělit registrované zájemce od neregistrovaných tak, abychom jim mohli poskytnout větší servis. To znamená, že tam bude i záležet, jakou vakcínou budou očkováni. Proto je čeká pohovor s lékařem, který bude podrobnější tak, aby pak rozhodl, která vakcína bude pro daného člověka podle věku a jeho zdravotního stavu vhodnější,“ seznámil Radim Holiš.

Největší nápor mezi 15. a 16. hodinou

Podle něj pro lidi, kteří jsou registrovaní, jsou garantovány časy, na které se objednali, neregistrovaní zájemci se mohou potkat s frontou. „Záleží na lidech co zvolí, jsme připraveni na obě varianty,“ zdůraznil hejtman.

Fronty se však ve středu většinou netvořily. Ve zlínském očkovacím centru v PSG aréně, kde bylo první den očkováno 90 lidí bez objednání, byl krátce po 16. hodině klid. Největší nápor zájemců o očkování zde měli mezi 15 až 16 hodinou.

Luhačovice: 17 lidí první den

I v Luhačovicích, kde bez předchozího objednání zájemců, navakcínovali ve středu celkem 17 lidí. Lidé neměli problémy s registrací, pouze vyplnili dotazník, potřebovali jen kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz. Byla mezi nimi i Alena Trojanová ze Zlínska.

„Mám to sem blízko a tak jsem se rozhodla, že se nechám očkovat. S lékařkou jsme se dohodly, že mi dá vakcínu Pfizer, tak za tři týdny jsem tady zase,“ usmála se mladá žena.

Proč dosud nebyla očkována, vysvětlila jednoduše. „Nechtělo se mi objednávat a čekat,“ sdělila.

Hradiště: velký zájem

Naproti tomu „rušno“ bylo v Uherském Hradišti, v prostorách zařízení Medical Plus, kde očkování probíhalo.

„Jsem zcela vymluvená, zájem o očkování zde byl opravdu velký. Vakcínovali jsme zájemce, kteří byli objednaní, ale i ty neobjednané. Některým lidem jsme tak museli vysvětlovat, že musí počat,“ svěřila se lékařka Parvine Gricová.

Zde naočkovali ve středu celkem třicítku lidí, kteří byli bez registrace. Lékařka musela některé zájemce kvůli jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu nebo u těch, kteří covid-19 prodělali, odmítnout.

„Řídím se v těchto případech jejich hladinou protilátek. Nechám jim udělat test a opravdu tito pacienti jich mají vysoké hladiny. Často se proto spojím s jejich ošetřujícími lékaři,“ vysvětlila Parvine Gricová.

Podle ní za dobu očkování od ledna zde, v Medical Plus, měli koncem minulého měsíce naočkovaných celkem 15 tisíc osob.

Zde, v tomto očkovacím centru čekal na svou vackínu bez předešlého objednání i pan Pavel.

„Nechávám se očkovat jen proto, abych mohl jet do zahraničí a neměl jsem problémy, očkování bez registrace mi tak pomohlo v mé volbě, jestli ano, či ne,“ vysvětlil.