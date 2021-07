V Praze se dnes otevírají dvě očkovací centra, kam mohou lidé přijít pro vakcínu bez předchozí registrace. Na hlavním nádraží dostanou dospělí zájemci látku od firmy Johnson & Johnson, které stačí jen jedna dávka. V OC Chodov získají vakcínu od Pfizer/BioNTech, mohou ji dostat lidé od 16 let.

Nové Centrum Chodov. | Foto: Unibail-Rodamco

Fungovat budou obě centra každý den, na nádraží od 12.00 do 19.00, v nákupním středisku od 10.00 do 20:00 v pracovní dny, do 19.00 o víkendu.