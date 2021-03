Společně s doktorandkou Dominikou Miszewskou z Medical University of Warsaw, která stojí i za zrodem podobného a úspěšného projektu Vaccine Queue Calculator v Polsku, vytvořil Kalkulačku fronty na vakcínu pro Českou republiku.

Kdy se dočkáte vakcíny i vy? Kalkulačku si můžete vyzkoušet ZDE

„Tento nástroj je založen na přednostním seznamu vydaném vládou České republiky. Zohledňuje věk, povolání, zdravotní stav a další rizikové faktory,“ vysvětluje spoluautor projektu Tomáš Pařízek. „Kalkulačka pak odhadne počet lidí, kteří jsou ve frontě před vámi, a časové rozmezí, kdy byste mohli dostat svou dávku vakcíny, na základě vládní předpovědi vs. skutečného průběhu očkování.“

Padesátiletý člověk bez zdravotních potíží by tak, při březnové průměrné míře očkování 227 tisíc vakcinací týdně, přišel na řadu někdy mezi 12. srpnem 2021 a 11. únorem 2022. Pokud by ale míra očkování stoupla už dnes na 100 tisíc vakcín denně a očkovalo by se i o víkendu, čekací doba by se zkrátila na dva až čtyři měsíce.

Toto velké časové rozpětí by se mělo postupem času zmenšovat s tím, jak se budou zpřesňovat údaje o plánovaných počtech vakcín. Výpočet vychází z absorpce (tj. podílu lidí, kteří se nechají naočkovat) 64 procent, kterou si každý může, stejně jako ostatní parametry v kalkulačce, upravit.

Jak se Tomáš Pařízek, který se teď věnuje také např. analýze a rozborům sportovních utkání, k očkovací kalkulačce dostal? „Strávil jsem dva roky v Polsku, odkud se ke mně nedávno přes profesorku Joannu Marek z Toruňské univerzity, jež je zároveň fanynkou tamního hokejového klubu, dostala nabídka spolupracovat na projektu této kalkulačky,“ vysvětluje. „Následně mne kontaktovala Dominika a její tým, který stojí za těmito kalkulačkami v mnoha jiných zemích, a já rád s jejím rozjezdem v Česku pomohl.“

Oficiální covidová nebo vakcínová čísla a vládní strategii příliš sice příliš nesleduje, jak přiznává, ale libilo se mu, že je to projekt pro lidi, který jim v tom všem zmatku může alespoň trochu pomoci.