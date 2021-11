Přítomné starosty, mimo jiné, informoval jako první hejtman Zlínského kraje Radim Holiš o tom, jaké zpřísnění opatření se připravují v České republice do konce listopadu.

„Od 29.listopadu, a to víte jako první, by na veřejnou akci mohl jít a mít přístup pouze ten, kdo je očkovaný, pouze ten, kdo potvrdí nebo prokáže, že je v nějaké době po prodělání nemoci. S testem už ne.

Bude tlak jít do tzv. „rakouského modelu“, kdy bez očkování a bez prodělání nemoci se do veřejné akce nedostanete. Dozvídáte se to dnes, apel je na to, zvýšit tlak na očkování, protože to jediné udrží ten vir pod kontrolou,“ uvedl hejtman Holiš.

Podle ředitelky odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Jany Hoškové, je zaznamenáván v kraji nárůst onemocnění covid-19.

„Onemocnění se šíří, ve školách je již 700 dětí v izolaci přes 100 zaměstnanců ve školství je také v izolaci. Za úterý máme v kraji 1000 pozitivních. Momentálně jsme nejhorší čtvrtý kraj,“ varovala na konferenci Jana Hošková.

V souvislosti s vážnou pandemickou situací ve Zlínském kraji hejtman současně vyzval představitele měst a obcí, aby zvážili pořádání veřejných akcí.

"Apeluji, abychom tlačili na lidi, aby zvážili akce. Nemocnice se plní pacienty, zejména seniory, již nyní hledáme kapacity, které budou v nemocnicích pomáhat s očkováním, testováním. Když to tak půjde dál, budeme v určitých chvílích počítat s dalšími opatřeními, pokud plánujete akce, zvažte je,“ vyzval hejtman.