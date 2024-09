Houby budou a bude jich dost. Počítám tak za deset dní, čtrnáct dní. Pokud vydrží počasí jaké je nyní a předpověď jakou meteorologové slibují, tak bude naprosto ideální houbová sezona. Do poloviny července hřiby skoro vůbec žádné nebyly. Jo, takže teď si myslím, že teprve začne ta pravá houbařská sezona," říká Miloš Krčil, jehož koníčkem jsou houby už 25 let.

V suchém létě se daly v malém počtu houby sice najít, ale ve vyšších polohách většinou, kde se udržovala vláha. Nebo, když přišla nějaká lokální přeháňka, rovněž většinou ve vyšších polohách.

"Většinou šlo o Kraslicko, Rotavu, Šindelovou. Tam se něco málo dalo najít. Ale třeba z Lázní Kynžvart mi hlásil kolega mykolog, že tam to bylo v lese hrozné. Bylo prý sucho až křupalo pod nohama. Takže něco se dalo najít, ale bylo toho minimum," říká Krčil.

Dalším znamením je, že začaly houby růst, je podle houbařů nejen počasí, ale i další postřehy, které může vidět každý, aniž by vlezl do lesa. Jsou to například auta zaparkovaná u silnice na místech, kde jsou houby každým rokem. "Příkladem je například rovinka mezi Boučím a Sokolovem. Pokud rostou houby, je tam plno aut po obou stranách. Letos zatím nic, říká Daniel Konrád z Kraslic, který tudy jezdí každý den.

Dalším takovým ukazatelem jsou prodejci hub u silnice do Německa. Pokud vidíte zkušené houbaře podél silnice, víte, že rostou. Doposud tam nestáli.

"Začít by mohly růst houby jako křemenáče, kozáci, hřib pravý. A pokud to vydrží dál, tak by mohly začít i konečně ryzce smrkové, ale ty jsou až později. Všechno se odvíjí od toho počasí. Jestli vydrží, tak ta voda v zemi vydrží také. Nehrozí žádná velká vedra, žádný velká sucha. Takže já si myslím, že v Krušných horách to začne v těch vyšších polohách. Takže nějaká ta Rotava, Kraslice, Klínovec.

Řada houbařů také přichází o svá místa. Může za to těžba dřeva." Ano ubývá tím porostů a zůstávají jen planiny. Prostě ta jejich holoseč nebo jak oni tomu říkají. Vyschne a prostě už ta houba tam neroste. Hodně houbařům, co tady já slýchám právě z regionu, Sokolovska, ale i z Karlovarska. Prostě že jim vykáceli celý fleky. Takže houbaři jsou takový trošku smutný z tohohle, ale zkušený houbař si najde fleky nový. Přece jenom Krušné hory jsou velké," dodává Krčil.