Při přípravě rozpočtu na příští rok budou o projektu ještě tamní zastupitelé jednat. „Na odbahnění je společná dotace s čerpáním do konce příštího roku. Jenže náklady na jeden rybník jsou šest milionů z městské kasy a dva miliony z dotací. Takže v součtu 12 milionů z městských peněz je opravdu hodně, vezmeme-li v úvahu, co dalšího je potřeba udělat,“ naznačil pochybnosti jaroměřický starosta Karel Müller.

Pokud by šlo projekt rozdělit a odbahnit jen jeden rybník, začalo by se podle starosty příští rok Vlčákem, jenž je vypuštěný a vylovený. „Pokud by k rozdělení projektu nemohlo dojít kvůli striktním podmínkám dotace, není vyloučeno, že celou akci odložíme,“ doplnil Müller. Oba rybníky jsou chovné.