Odborový svaz KOVO (OS KOVO) chystá dnes odpoledne v Ostravě demonstraci proti vládnímu konsolidačnímu balíčku. Odboráři budou protestovat od 15 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích.

Ilustrační foto. Snímek z říjnové demonstrace za obranu evropského ocelářského průmyslu v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě v roce 2020. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Připojit by se k nim měli i členové dalších svazů. Akce navazuje na stávkovou pohotovost, kterou v polovině května vyhlásil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Od 16 hodin chystají odbory protestní pochod také ve Zlíně.

Minulý týden protestovaly proti vládnímu balíčku desítky odborářů ve Strakonicích. Hodinového protestního pochodu se účastnilo podle zpravodaje ČTK asi 70 lidí. Odboráři naplánovali do prázdnin čtyři protestní akce.

Dnes budou protestovat v Ostravě a Zlíně, na čtvrtek chystají protestní mítink v Praze. Pokud odboráři se svými návrhy na úpravu balíčku u vlády neuspějí, plánují další protest na září.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že kabinet žádné zásadní změny v balíčku nechystá. Vláda by měla soubor desítek novel projednávat 28. června. Poté ho pošle do Sněmovny. Podle odborářů z ČMKOS míří vládní konsolidační záměry proti zaměstnancům a důchodcům.

"Vláda zneužívá faktu, že má ve Sněmovně 108 hlasů a prosadí si, co bude chtít. Nezaznamenali jsme z její strany ani snahu o vážné jednání s partnery a vnímání jejich argumentů. Vnímáme to jako neskutečnou aroganci vlády,“ uvedl předseda OS KOVO Roman Ďurčo.