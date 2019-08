Lidé prý můžou být bez obav o své plíce. K žádným závažnějším únikům nebezpečných látek do ovzduší při čtvrtečním podvečerním požáru v lovosické chemičce nedošlo. „Na místě a kolem jezdili okamžitě po vzniku požáru specialisté z hasičského záchranného sboru, kteří měřili úniky do ovzduší. Všude byla nula,“ ubezpečil Milan Grmela, jednatel společnosti Glanzstoff Bohemia, jejíž sklad hořel.

Potvrdil to i vedoucí odboru životního prostředí lovosického městského úřadu Vojtěch Hamerník: „Nelze říct, že by nic neuniklo, ale nic závažného to nebylo,“ uvedl. Kouř do samotného města kvůli směru větru a počasí ani příliš nešel. „Bylo teplo, šlo to vysoko, kde se to rozpustilo,“ dodal Hamerník s tím, že to, co hořelo, také nebylo nic zvlášť toxického.

Postižený sklad se nachází v areálu Lovochemie. „Glanzstoff Bohemia tu má vlastní pozemky a budovy,“ vysvětlil mluvčí Lovochemie Karel Hanzelka s tím, že u hašení byli i její podnikoví hasiči. Provoz závodu požár neovlivnil. „Naše výroba jela normálně dál,“ ujistil Hanzelka.

Podle ČTK ale požár ovlivnil výrobu společnosti Glanzstoff, shořelo jí uskladněné umělohmotné vlákno. „Jsme ve spojení se sesterskými firmami, abychom prioritně dostali nový materiál na rozjetí výroby,“ uvedl pro agenturu Grmela s tím, že by tam výrobu měli znovu rozjet v pondělí 2. září.

Čidla nezaznamenala problém

Vedoucí odboru životního prostředí úřadu v Litoměřicích Pavel Gryndler potvrdil, že nic neuniklo ani nad královské město. „Měl jsem z toho velkou obavu, ale naše monitorovací síť neukazovala žádné zvýšení koncentrací látek,“ řekl Gryndler také s tím, že pomohly i povětrnostní podmínky, kouř šel do výšek.

K požáru, který vypukl ve čtvrtek 29. srpna po 16. hodině, vyjelo nakonec 13 hasičských jednotek, vyhlásili 3. stupeň poplachu. Jednoho člověka, který se nadýchal kouře, si do své péče převzali záchranáři. Lehčí zranění si odnesli jeden podnikový a jeden dobrovolný hasič.

Zásah popsal mluvčí krajských profesionálních hasičů Lukáš Marvan: „Hasiči nasadili těžkou pěnu a na dodávku vody velkokapacitní čerpadlo.“ Požár lokalizovali před 21. hodinou, poté probíhaly dohašovací práce. „Nyní je na místě podniková jednotka pro dozor nad požářištěm,“ doplnil v pátek ráno Marvan s tím, že příčiny vzniku požáru vyšetřuje Technický ústav požární ochrany. „Pracuje se s možnostmi, že požár zapříčinil úder blesku, vadná elektroinstalace nebo nedopalek cigarety,“ popsal už včera Grmela.

Podle ČTK hasiči odhadli předběžnou škodu na 40 milionů korun. Tento požár byl v lovosickém průmyslovém areálu mimořádným jevem. „Za deset let, co tu pracuji, nic takového nepamatuji,“ řekl Grmela. Na nic podobného si nevzpomíná ani Hamerník. Podle pamětníků v bývalé Secheze v dnešním lovosickém průmyslovém areálu na přelomu 60. a 70. let hořelo silo s hnojivem.