Dva cíle, které jdou ruku v ruce, nabírají na obrátkách. Nejmodernější vozový park v zemi má dopravce už nyní, druhé přání – mít jej i bez jediného autobusu dieselový pohon – si splní příští rok.

U autobusů a trolejbusů totiž dojde k další rapidní modernizaci. Už nyní má dopravce všech 68 trolejbusů nízkopodlažních, autobusy chce mít tytéž – a bez dieselů. Z nynějších tří set autobusů a minibusů jich je na 160 na CNG (stlačený zemní plyn), jezdí i několik elektrobusů.

„Vozový park plánujeme od příštího roku obnovit sedmatřiceti článkovými autobusy s pohonem na CNG, čtyřiadvaceti standardními autobusy na CNG, pěti elektrobusy, dvanácti parciálními trolejbusy, které mohou jezdit i na baterii bez pantografu, a šesti autobusy na vodík,“ říká mluvčí DPO Karolina Rycková.

Nové tramvaje

Obměna tramvajové flotily započala už v minulých letech – první klimatizovanou a plně nízkopodlažní „Stadlerkou“ se lidé svezli před rokem. V ulicích města ještě nejsou všechny vozy švýcarského výrobce (posledních pět z celkem čtyřiceti kusů bude nasazeno letos), a už se pozornost upíná k zakázce pro českou „Škodovku“. Vizualizaci, jak budou nové tramvaje vypadat, dopravce zveřejnil v minulých dnech (snímek u článku).

Vozový park DPO



Tramvaje 255

Autobusy 300

Trolejbusy 68

„Za čtyřicet tramvají značky Škoda – z nichž deset obdržíme do září 2021, dvacet do září 2022 a případných posledních deset do září 2023 – bude vyřazeno celkem osmdesát starších tramvají typu T3 a T6 s průměrným stářím 31 let,“ jmenuje Rycková další kusy, které „odjedou do důchodu“.

Z tramvají starších dvaceti let si dopravce ve vozovém parku ponechá jen čtrnáct vozidel Astra a dalších 26 tramvají starších třiceti let. Ve všech nových vozidlech se také počítá s klimatizací, cestující vyhlížejí její osazení i do starších vozidel.

Vyjedou do ulic v příštích letech



- 5 tramvají Stadler (2019)

- 40 tramvají Škoda (2020-2023)

- 61 autobusů na CNG (2020+)

- 5 elektrobusů (2020+)

- 12 parciálních trolejbusů (2020+)

- 6 autobusů na vodík (2020+)