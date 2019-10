Muž, který odešel poslední zářijovou neděli po páté hodině odpolední z centrálního příjmu znojemské nemocnice, je v pořádku. Sám se do nemocnice vrátil.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Znojemskému deníku Rovnost to ve čtvrtek potvrdila policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová. „Pátrání skončilo. Muž se sám dostavil do nemocnice, protože tam mimo jiné nechal svoje doklady. Reagoval na fakt, že pátrání po něm kolovalo po sociálních sítích a upozornili jej na to jeho známí,“ sdělila mluvčí.