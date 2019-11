Jak Deník již dříve informoval, vedení Znojma chce na místě garáží, z nichž část je už odvezená, zřídit parkoviště pro systém park & go. Tedy zaparkuj a jdi nebo ještě lépe jeď městskou dopravou.

Situaci Deníku Rovnost popsal jeden z majitelů garáží Karel Mareš. „Zpočátku nám zástupci radnice nabídli jen pět tisíc korun. Když jsme se začali organizovat a bouřit, přistoupili na výkupní cenu deset tisíc korun. Jenže několika majitelům nabídli sto čtyřicet tisíc korun za jednu garáž,“ zlobí se Mareš.

Opozice zvažuje prošetření

Jak je to možné? „Některým majitelům se nějakým způsobem podařilo zapsat svoji garáž do katastru, a to přesto, že jde o pozemek města. Dokonce mi jeden člověk, který roky na katastru pracoval, řekl, že to není možné,“ dodal Mareš.

O prošetření této věci uvažuje opoziční zastupitelka, právnička Olga Štefaniková. „Pokud existuje podezření, že zápis do katastru nebyl oprávněný, může se jednat o podvod, je to na prošetření příslušnými orgány,“ naznačila Štefániková s tím, že se případu bude věnovat.

Radnice ústy mluvčí vzkázala, že jde v první řadě o nápravu majetkoprávních vztahů. „I kdybychom parkoviště nechystali, stejně bychom tento problém v budoucnu museli řešit. Vlastníkům garáží nezapsaných do katastru nemovitostí jsme skutečně nabídli odkoupení movité věci za částku deset tisíc korun. Patnácti majitelům garáží zapsaných do katastru nemovitostí zastupitelé schválili odkoupení garáže za částku sto čtyřicet tisíc korun,“ sdělila mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Radnice tak za patnáct garáží vyplatí více než dva miliony korun.

Náhradní plochy chybí

Jak redakce Deníku zjistila, cena nové betonové garáže bez pozemku se pohybuje kolem sto padesáti tisíc korun. „Ve Znojmě se pak ceny ostatních garáží pohybují od sto padesáti do dvou set tisíc korun,“ přiblížil Kamil Dřevojan z realitní kanceláře Sting.

Náhradní plochy pro umístění garáží město jejich majitelům nenabídlo. „Takovou plochou v blízkosti současného místa nedisponujme,“ dodala Pastrňáková.