Výsledky obcí Vysočiny podle údajů za rok 2020 Obce do 1000 obyvatel: 1. Malý Beranov – 621 obyvatel – 72,7 kg/ob/rok – úroveň třídění 62 % Obce od 1001 do 5000 obyvatel: 1. Velký Beranov – 1272 obyvatel – 137,1 kg/ob/rok – tříděno 59,6 % Obce nad 5000 obyvatel: 1. Jihlava – 51216 obyvatel – 144,5 kg/ob/rok – úroveň třídění 44 %

Podle Milana Havla z Arnika nejde jen o plnění legislativních cílů, ale zejména o chování k planetě. „Ke zodpovědnému přístupu lidí na Vysočině pomáhá například systém plateb za skutečný objem vyhozeného odpadu, nižší frekvence svozu, desítky tisíc separačních nádob, re-use centra a další motivace, aby lidé do černých popelnic vyhazovali co nejméně odpadu,“ uvedl.

V soutěži se Jihlava dobře umisťuje dlouhodobě, stala se také první městem republiky s více než padesáti tisíc obyvateli, kteří v průměru ročně vyhodí do popelnic méně než 150 kilo odpadů.

Jihlava vyhrála mezi městy nad pět tisíc obyvatel. Lidé v krajském městě vyprodukují nejméně směsných odpadků a navíc vytřídí 44 procent odpadů, což je také slušný výsledek. Velký Beranov vyhrál mezi obcemi, které mají více než tisíc, ale méně než pět tisíc obyvatel. Triumf obcí z Jihlavy a blízkého okolí pak dovršil Malý Beranov, vítěz kategorie do tisíce obyvatel.

Jihlava, Velký Beranov a Malý Beranov. To jsou jména obcí, kde lidé umí nejlépe třídit odpad. Uspěly v soutěži Odpadový Oskar, kterou vyhlašuje spolek Arnika.

