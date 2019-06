O problémech v této lokalitě informoval Brněnský deník Rovnost už loni na podzim, podle místních se od té doby situace nezlepšila. „Snažíme se ji řešit s vedením města i městskou částí, ale neúspěšně. Nepořádek máme za ploty pořád a často se bojíme i o své bezpečí,“ uvedla obyvatelka, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Radnice potíže připustila. „Některým problémovým lidem skončila nájemní smlouva, byt ale neopustili. Proto se jejich vystěhování řeší soudně. To nějakou dobu trvá,“ objasnil starosta Brna-severu Martin Maleček.

Problémy ve Vranovské ulici:

• Nepořádek v okolí bytových domů 22 a 26, zapáchající odpadky

• Hluk, často v pozdních nočních hodinách

• Nepřizpůsobiví nájemníci bez smlouvy odmítají byty opustit, radnice se je snaží vystěhovat soudní cestou

Největší problém je podle místních nepořádek kolem domů. „Lidé věci pohazují kolem kontejnerů, někdy i z oken přímo na ulici,“ popsal situaci Brňan Martin, který v ulici žije. Nechtěl zveřejnit celé jméno, redakce jej zná.



Velký úklid podle Malečka zajišťují jednou týdně dvě firmy, pracovníci městské služby okolí domů čistí denně. „Apelujeme také na neziskové organizace, aby nám se situací pomohly. Jednáme i s městem o instalaci kamery v ulici,“ dodal starosta Brna-severu.



Za problémovou oblast označují i strážníci. „Od začátku roku jsme do Vranovské vyjeli víc než stokrát, nejčastěji kvůli dopravním přestupkům, porušování nočního klidu, nebo nálezům pomůcek pro aplikaci drog,“ shrnula mluvčí městské policie Tereza Kadrnožková.



S problémovými sousedy se potýkají i lidé v Jabloňové ulici v Medlánkách. Díky projektu bojujícímu s bezdomovectvím se do bytového domu nastěhovaly chudé rodiny. I tam sousedům nejvíc vadí odpadky a hluk. Podle starosty Michala Marka by se nájemníci měli odstěhovat koncem léta.