Zaslouží si pranýř, tvrdí starosta

Pro lidi z vesnice je nepochopitelný čin bolestný hned dvakrát. Za prvé je zničené posezení jedním z osmnácti zastavení, které vloni kolem Ratiboře vybudovali vlastními silami, ve svém volném čase a prakticky také na vlastní náklady místní dobrovolníci. Okruh nazývaný jednoduše „Lavičky“ se stal okamžitě populární a vyhledávaný a Ratiboř do jisté míry doslova proslavil.

Druhý důvod souvisí s místem samotným, ke kterému se váže první historická písemná zmínka o Ratiboři.

„Takové znesvěcení upraveného místa, které symbolizuje připomenutí kořenů naší obce a zároveň pošlapání dobrovolné a nadšené práce mnoha lidí, kteří dělají něco hezkého pro druhé, to je skutečně ubohé. Člověka, co to udělal, by patřilo dát na pranýř,“ zlobí se Martin Žabčík.

Pozastavuje se také nad „otrlostí“ neznámého vandala. S pilou se totiž na odpočívadlo stojící na velmi frekventovaném místě vrhl zřejmě za bílého dne. Někdy mezi úterním polednem a třetí hodinou odpoledne. Vedení obce už se obrátilo i na policii. Policejní mluvčí Petr Jaroš redakci Deníku potvrdil, že jeho kolegové už po pachateli pátrají.

„V tuto chvíli ale ještě není přesně určena škoda, stanovení právní kvalifikace by proto bylo nyní pouze spekulací,“ doplnil Jaroš.

Poničené posezení zůstane jako memento

Přesnou škodu nezná ani starosta Žabčík. Zcela nový přístřešek podobného typu by však podle jeho odhadu mohl stát osmdesát až sto tisíc korun. Výměna pouze poškozených dřevěných částí by pak mohla stát zhruba dvacet tisíc. V Ratiboři se ale rozhodli, že poničené díly měnit nebudou. Naopak je ponechají na místě.

„Umělecký kovář vyrobí speciální svorky, kterými vyztuží nařezané stojny. Vyztužíme také poškozené lavice a stůl a ‚jizvy‘ po pile zalijeme pryskyřicí či tmelem. Necháme je jako jakési memento. A doplníme text, který vysvětlí, co jsou také někteří lidé schopní udělat,“ prozradil starosta Ratiboře.

Vandal řádil také ve Vsetíně

S vandalismem mají čerstvé zkušenosti také ve Vsetíně. Tady si oslavy příchodu nového roku vybraly daň v podobě poškozené vánoční výzdoby. Neznámí darebáci si vzali do hledáčku světelné řetězy na mostech přes Vsetínskou Bečvu. Škoda jde do desetitisíců.

Představitelé vsetínské radnice se v roce 2021 rozhodli uvolnit z městského rozpočtu 360 tisíc korun na obnovu a doplnění vánoční výzdoby v ulicích města.

„Její modernizací jsme chtěli lidem zpříjemnit období adventu a naladit je na vánoční atmosféru,“ připomněl starosta Vsetína Jiří Růžička. Cíl se podařilo splnit – nová výzdoba se podle radnice setkala téměř výhradně s pozitivními ohlasy.

Vše bylo v pořádku až do konce roku, kdy se na světelných řetězech na mostech přes Vsetínskou Bečvu u polikliniky a v Panské zahradě vyřádili vandalové.

„Řetězy jsou na mnoha místech potrhané. Kdyby šlo o drobnosti, mohli bychom to vyřešit použitím náhradních dílů. Jenže v tomto případě jde o škody tak rozsáhlé, že jsme museli řetězy z mostů sundat,“ přiblížil Petr Ryza, vedoucí střediska veřejného osvětlení Technických služeb města Vsetína.

„Je smutné, že kvůli řádění několika jedinců přišla vniveč práce mnoha lidí, kteří se o výběr, pořízení a instalaci výzdoby zasloužili. V neposlední řadě jde také o peníze, o které město přišlo,“ uzavřel starosta.