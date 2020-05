O sadě opatření jednají i další města okresu. Zahrnují jednorázové finanční dary a odsuny plateb.

Nahnat novou krev do ztuhlých žil místní ekonomiky. To je smyslem balíčku ekonomických opatření, který schválili radní v Chomutově ve prospěch živnostníků. Má jim pomoct nastartovat byznys poté, co jej umrtvila omezení proti šíření koronaviru. Úlevy má i pro další Chomutovany.