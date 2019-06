„Když jsme se tady v dvaasedmdesátém roce stěhovali, byl tu jenom plácek. Skoro jako teď, jenže ne oplocený a se zbytky staveb okolo,“ popisuje důchodkyně z lokality u Odry. Podotýká, že komplex tohoto jména známý současně též jako Jižanka začali budovat na přelomu 70. a 80. let minulého století.

Čtyřicet let poté zde slouží v renovovaném traktu jen supermarket a spořitelna. Pošta je přestěhovaná za tramvajové koleje, krámky mají živnostníci v přízemích paneláků. Z původní Odry stojí objekt s bývalou pekárnou (zachovávaný kvůli výměníkové stanici) a část horního přístupu ke zbouranému kulturnímu domu.

Vyhlášená játrovka i legendární koncerty

„Nábytek, obuv, pošta, knihy, drogerie, čistírna, potraviny, hospoda, restaurace, bufet. Později zastavárna, tělocvična, herny…“ popisují pamětníci postrádající občanskou vybavenost. A vzpomínající jak na vyhlášenou játrovku v Narcisu a pivo u Červa, tak na první legální heavymetalové koncerty za socialismu v Jižance.

Nyní je Odra či spíše její pozůstatky důkladně obehnána plotem. Při jejím obcházení se každopádně místní nelichotivě vyjadřují na adresu dřívějšího vedení obvodu (které v roce 2006 prodalo podíl za sedmnáct milionů korun) i investora (jenž slíbil proměnu areálu za půl miliardy, ale místo toho od roku 2014 boural).

„Radnice oznámila, že by se tady měl vedle Hrušky stavět ještě i Lidl,“ připomínají Výškovičtí. Jedni jsou rádi, protože do zmíněné prodejny německého řetězce jezdí na Dubinu či do Zábřehu. Pro druhé je myšlenka dvou marketů vedle sebe zhůvěřilost. Chtějí u Jižanky společenské centrum nebo místa k parkování.

Martin Bednář coby starosta Jihu říká, že obvod už dvakrát vyzval současného vlastníka, aby Odru odprodal zpět.

„Nereagovali. Jen nedávno poskytli informaci, že mají smlouvu o smlouvě budoucí s novým kupcem. Snad je to pro Výškovice dobrá zpráva…“ dodává s tím, že radnice si dění v této lokalitě bedlivě ohlídá.

Jak šel čas s OC Odra v Ostravě? Podívejte se:

3E Projekt versus Lidl? Mlčenlivost



Odra patří ostravské společnosti 3E Projekt, která o budoucnosti této lokality jedná s německým obchodním řetězcem Lidl. „Mohu potvrdit, že jsme spolu podepsali smlouvu o smlouvě budoucí. Ta však obsahuje i závazek mlčenlivosti, proto nemůžeme sdělovat podrobnosti,“ uvádí Václav Menšík, ředitel marketingového a PR útvaru z 3E Projektu. Starosta obvodu Martin Bednář vzkazuje, že Jih má do této situace „naštěstí právo vstupovat a ovlivňovat další vývoj“. Radnice chce ošetřit co nejkratší dobu výstavby a postarat se o nová veřejná parkovací místa.