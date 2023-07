Chmel je vedle sladu hlavní základní surovinou pro výrobu piva. Unikátní příležitost dozvědět se více o sušení chmele na Hané před více než 100 lety mají do pátku nejen vyznavači zlatavého moku v Odrlicích na Olomoucku, kde stojí vzácná technická památka z konce 19. století. Zájemci o komentované prohlídky se sjíždějí zdaleka.

V Odrlicích se dochovala unikátní sušárna chmele. V rámci hodových oslav probíhají do pátku komentované prohlídky technické památky | Video: Tauberová Daniela

„Máme rádi pivo a tento technický unikát nás velice zaujal, tak jsme tady,“ těšil se na prohlídku stavby, která nemá obdoby na celé Moravě, sympatický pár, jenž ve středu po poledni dorazil do Odrlic až z Příbramska. „Ano, přijeli jsme na Hanou speciálně kvůli sušárně chmele,“ dodali návštěvníci.

Památka pocházející z konce 19. století je nejvyšší stavbou z nepálených cihel na Hané a jedinou sušárnou chmele, ve které byly používány dva typy sušení – studeným i horkým vzduchem. Součástí objektu je muzeum chmelařství a pivovarnictví.

VIDEO: Fascinující dílo. Perníkový kostel zdobí ciferník z bonbonů

„Chmel se sušil proudem čerstvého suchu, který procházel dovnitř štěrbinovými otvory. V roce 1928 pak byla sušárna vybavena topeništěm a chmel se začal sušit horkým vzduchem,“ vysvětlovala turistům průvodkyně, bývalá starostka Senice na Hané a iniciátorka projektu na obnovu unikátu Eliška Dostálová.

Náročná záchrana

Budova v roce 1965 po zásahu bleskem vyhořela a následně byla provizorně zastřešena. V roce 2009 koupil sušárnu spolek Hanácká aktivní společnost a v roce 2011 se pustil do záchrany.

„Máme za sebou sedm etap prací. Bylo to náročné. Pořád je však co zlepšovat. Věnovat bychom se chtěli omítce. Odborníci na hliněné stavby jistě budou vědět, jak sušárnu do budoucna ošetřit,“ nastínila Dostálová.

Zahradkáři, zbystřete. Firma z Jablonecka uvádí na trh unikátní skelné hnojivo

Náročná záchrana odrlické sušárny získala v roce 2015 cenu Národního památkového ústavu „Patrimonium pro futuro“ (Dědictví pro budoucnost).

Komentované prohlídky technické památky probíhají do pátečního odpoledne v rámci hodových oslav v Senici na Hané-Odrlicích, a to denně od 9 do 11.30 a od 13 do 17 hodin.

Sušárna chmele v Odrlicích



Stavbu se štěrbinovými otvory nechal z nepálených cihel postavit Jan Staroštík, který se do Odrlic přiženil roku 1857 z nedalekých Mezic. Časem se ujal funkce starosty tehdy samostatné obce.



Kdy přesně sušárna chmele vznikla, však není zcela jasné. Podle dochovaných záznamů si významný hospodář jel v roce 1880 do Tršic pro sazenice chmele. Tou dobou už tento objekt v Odrlicích pravděpodobně existoval.