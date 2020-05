ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Portlík se i po nepříjemných zkušenostech z rodiny rozhodl spustit před Poliklinikou Prosek testování na koronavirus. Praha 9 už od poloviny dubna spolupracuje se soukromou laboratoří GHC Genetics. Ve stanu se mohou nechat otestovat pacienti s doporučením od lékaře i samoplátci, kterým radnice na vyšetření přispívá.

Stan s cenově dostupnými testy (jak pomocí PCR na onemocnění covid-19 za 2000 korun, tak na přítomnost protilátek za 700) před budovou zdravotnického zařízení navíc snižuje riziko nákazy tím, že se zájemci o testování nepotkají s pacienty, kteří mají jiné obtíže.

O odběrové místo mají zájem také různé firmy a instituce, aby mohly plánování dalších opatření uzpůsobit počtu nakažených zaměstnanců. Praha 9 už nechala otestovat pracovníky městského úřadu, domovů pro seniory, střediska sociálních služeb nebo mateřských školek. Zřejmě bude přibývat také cestovatelů, kteří potřebují negativní test k přechodu hranic.

„Testování umožňuje uvolňovat ekonomické restrikce, a tudíž nesnižovat kvalitu života,“ napsal v pondělí na své facebookové stránky šéf pražské ODS. Portlík už ve čtvrtečním rozhovoru pro Pražský deník prohlásil: „Děsí mě přístup státních orgánů. Až přijde druhá vlna epidemie, tak zase budou manévry? Restrikce nejsou statečnost, odvážné by bylo plošné testování, opatření jsou naopak hloupost.“

Portlík: Kdo tvrdí, že plošné testování nejde, je lhář

Portlík tvrdí, že vládní kroky „jsou často chaotické a časově se míjí účinkem“. Podle občanského demokrata totiž nebylo nutné zavádět poměrně tvrdá opatření, která si v budoucnu vyžádají „ekonomické životy“ a která už nyní dopadají na psychické zdraví (nejen) obyvatel metropole. Navíc k jejich uvolnění dochází až od poloviny května. „Vláda by se měla hodnotit podle toho, jak do krize vstoupila i jak z ní vystoupí,“ řekl Pražskému deníku Portlík. „Kdo tvrdí, že plošné testování nejde, je lhář,“ dodal rozčileně.

Jaké si tedy pražská ODS představuje řešení? Podobně jako v Jižní Koreji by mohlo být v Praze několik desítek „covid drive-in“ stanic. Asijská země si právě i díky testování lidí přímo z auta drží velmi nízkou smrtnost na koronavirus (aktuálně 2,4 procenta). První jihokorejské testovací průjezdné stanoviště bylo otevřeno už 26. února a během jednoho dne otestovalo 384 lidí. Spolu s moderními technologiemi, trasováním nakažených a jejich následné izolaci tam došlo ke zpomalení šíření viru i bez zastavení ekonomiky.

„Hustá síť testovacích míst umožní nejen městským organizacím, ale zejména komerčním firmám a podnikatelům pravidelně i nárazově dobrovolně testovat své zaměstnance či zákazníky. Získáme nejen dokonalá epidemiologická data o celé Praze, ale dokážeme včas zachytávat případná nová ohniska nákazy a rychle je izolovat bez rozvinutí epidemie,“ vysvětlil Portlík v tiskové zprávě.

Kolik by stálo zjištění protilátek u všech Pražanů?

„Podle ekonomických studií bude třeba jen pro zachování statu quo pumpovat do pražského hospodářství více než 20 miliard korun každý měsíc. A například jen zjištění protilátek na covid-19 u všech 1,2 milionu Pražanů by vyšlo na 900 milionů korun,“ doplnil předseda pražské ODS.

Konkrétní podoba „všelidového testování“ by podle Portlkových slov měla vzejít z dohody politiků a odborníků. Ačkoliv je drive-trhu způsob inspirovaný americkými fast foody bezpečnější, není bezpodmínečně nutné, aby všechny odběrové stanice byly přístupné pouze motoristům. Portlík chce, aby v každé městské části vzniklo alespoň jedno testovací centrum. Testy by si lidé sice platili sami, ale cena by díky dohodě hlavního města se soukromými laboratořemi mohla být do tisícovky.

V Praze ministerstvo zdravotnictví eviduje na webu celkem 14 odběrových center. V zámečku na Veleslavíně si test mohou nechat udělat i lidé bez žádanky, byť EUC Laboratoře upozorňují, že je toto místo „primárně určeno pro indikované pacienty praktickým lékařem nebo příslušnou hygienickou stanicí“. Samoplátce vyjde test na 2500 korun.

Magistrát více testovacích míst neplánuje

Testuje se také v Nemocnici Na Bulovce, v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích nebo ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde se pracuje v režimu drive-in vyšetřovacího stanu. Vedení metropole zřídilo přes svou organizaci Městská poliklinika Praha odběrové místo také na Výstavišti, kam se dá přijet (se žádankou) rovněž autem.

Ačkoliv předseda menšinové vlády opřené o podporu komunistů Andrej Babiš (ANO) sliboval už dříve desítky tisíc testů denně, jejich počet v těchto dnech klesá. Babiš a spol. se nyní zaměřují na ohniska nákazy a druhou fázi takzvané chytré karantény či vývoj vlastní vakcíny na covid-19.

Podle informací Pražského deníku opoziční zastupitel Portlík o svém návrhu plošného testování už jednal s ředitelem magistrátního odboru zdravotnictví Martinem Ježkem. Místní ODS je připravena s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) a celou koalicí Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) aktivně spolupracovat na celopražské úrovni i na radnicích jednotlivých městských částí.

„Když to neudělal Babiš, měl by to udělat Hřib,“ zakončil Portlík. Ale po pondělním jednání rady hlavního města řekla Pražskému deníku radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě), že více „covid drive-in“ odběrových stanic magistrát zatím neplánuje.