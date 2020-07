Podle Automatu budou bezpečnější čtyřpruhé ulice, kde je předjetí cyklisty rizikové bez vyjetí do druhého jízdního pruhu. „Další příklad jsou relativně široké dvojpruhové ulice, kde je na předjetí zdánlivě dost místa, pro bezpečný odstup je ale potřeba vyjet do protisměru, což řidiči zpravidla nedělají,“ vysvětluje Vratislav Filler ze spolku Automat a upozorňuje třeba na Kostelní a Klikatou ulici v Praze 7.

„Jsou ulice, kde opravdu není jak cyklistu bezpečně předjet, když si nezaberete pruh a budete se držet u obruby, tak se vás někdo určitě předjet pokusí. Například na Rašínově nábřeží mezi Výtoní a Palackého náměstím,“ popisuje Filler s tím, že elegantnějším řešením by bylo v těchto místech zřídit ochranné cyklopruhy.

Podle ministerstva dopravy zatím postačují současná pravidla, přesto by však novelu uvítalo. „Stanovení konkrétní vzdálenosti dá řidičům jasné vodítko, jaký odstup je pro cyklistu bezpečný,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. Problematické však může být pravidlo vymáhat. Navíc v místech s plnou čárou by bylo předjíždění téměř nemožné bez přejetí do protisměru.

Novela dále navrhuje, aby cyklista nemusel nutně jet po cyklostezce, pokud vede vedle silnice a je plná chodců. „Případný střet s bruslaři, chodci či zvířaty bude méně závažný než střet cyklisty s motorovým vozidlem,“ uvádí Jemelka.

Ročně se totiž v Česku stane přes čtyři tisíce nehod s účastí cyklistů. „Jde hlavně o osvětu řidičů a prevenci. Pokud bude vzdálenost bočního odstupu známá předem, pomůže to předcházet nehodám. Cyklisté mají právo být na silnici v bezpečí,“ uvedl poslanec a bývalý pražský radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), jenž návrh ve Sněmovně předložil.