Schillerová v rozhovoru uvedla, že ji reakce Tomáše Macury překvapila, protože ještě na podzim podle ní nic nenasvědčovalo tomu, že by byl nespokojený.

„Stál vedle mě, stál vedle mě Ivo Vondrák, připojil se k nám potom Andrej Babiš. Nezaznamenala jsem od něj žádné vymezování proti hnutí ANO, proti naší politice a říkám si, co se stalo za těch pár měsíců od těch komunálních voleb doteďka, že změnil názor,“ citoval Alenu Schillerovou Reflex.

Primátor Ostravy Macura čeká na ortel zastupitelů ANO. Víme, kdo ho (ne)podpoří

Na sociální síti Twitter následně na tato slova zareagoval nejen ostravský primátor Tomáš Macura, ale i hejtman kraje Ivo Vondrák.

„Tak Alena Schillerová to jenom neříká, ona v té věci i reálně koná. Do Ostravy dnes míří hlavní manažer hnutí s jednoznačným zadáním „přesvědčit“ členy zastupitelského klubu o nutnosti zbavení se Macury," uvedl primátor na sociální síti s tím, že tak činí zcela v rozporu se včerejším prohlášením stranického kolegy Karla Havlíčka, který je současně považován za předsedu stínové vlády.

K vyjádření primátora se připojil i moravskoslezský hejtman slovy:

Politolog Balík: Primátor Ostravy Macura to má promyšlené

„Včera vystoupil v regionálních zprávách ČT1 Karel Havlicek s tím, že předsednictvo hnutí ANO NEBUDE VSTUPOVAT do rozhodování našich zastupitelstev. Jak to tedy je? To už je lež legitimní součástí “nového” vedení?" ptá se Ivo Vondrák. Deník již dříve zjišťoval názory těch, kteří o jeho osudu rozhodnou, i dalších politiků z řad ANO - více zde.