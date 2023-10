/ROZHOVOR/ „Nechceme stavbu dálnice zbytečně blokovat,“ tvrdí Slavomír Bušina, šéf šumperských ochránců přírody, kteří na poslední chvíli podali rozklad proti dvěma úsekům dálnice D35 na Svitavsku, které již měly vydané stavební povolení. V povolení ale našli zásadní chyby a jen žádají jejich nápravu. Konkrétně poukázali na nejasnosti okolo náhradní výsadby nebo kácení stromů mimo trasu dálnice. „Rozklad stahovat nebudeme. To bychom byli v dalších kauzách za blbce,“ vzkázal Bušina.

„My nejsme proti dálnicím. Ale nemůžeme za vývoj dopravy v České republice za posledních 30 let. Úředníci na stavbě pracovali, stálo je to tisíce hodin a na závěr udělali takovou chybu. Pokud mají právníka, tak mohl říct, že to takto nejde vydat, že je to špatně,“ řekl Slavomír Bušina v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Jaká je hlavní činnost šumperských ochránců přírody?

Kromě správních řízení děláme monitoringy zvláště chráněných druhů v lokalitách, kde se plánuje nějaká výstavba nebo které jsou zajímavé z pohledu přírodních biotopů. Zajímáme se o obojživelníky, děláme jarní transfery. Naše činnost se odvíjí podle toho, kdo je členem a jaké má kdo priority. V současné době máme deset členů, všichni jsme amatéři, dobrovolníci.

Působení ve svazu ochránců přírody ale není vaše povolání, že?

Pracuju ve strojírenství jako technolog, přírodu profesionálně nedělám. V šumperském svazu ochránců přírody jsem deset let, kdy byla organizace obnovena.

Nyní se o vás hodně mluví v souvislosti s dálnicí D35. Rozklad proti stavebním povolením na dva úseky jste podal vy nebo celý šumperský svaz?

Vždycky odvolání podává sdružení, já jediný ho zastupuji navenek. Na všem jsme se domluvili, napsal jsem návrh a podali jsme ho. Nenapadáme vedení trasy dálnice, provedení stavebních objektů, nám jde o procesní pochybení, ke kterému došlo.

Klimatických aktivistů přibývá. Jejich akce budou agresivnější, odhadují experti

Před dvěma lety jste mi řekl, že do řízení nevstoupíte, pokud se neobjeví závažné pochybení. K tomu nyní došlo?

Určení náhradní výsadby zeleně formou stavebního objektu s tím, že změnu výkresu provede úředník stavebního odboru, to je zásadní procesní chyba.

Jak to tedy má být správně?

Veškeré kácení stromů dělá životní prostředí. Žadatel šel formou závazných stanovisek a až vydáním stavebního povolení se zplatnila. V případě, že já nebo někdo jiný vezme rozhodnutí a půjde se podívat, kde je náhradní výsadba, tak to musí být jasně definované. Není možné, aby si člověk nebo odbor začal dohledávat poslední platný výkres, který schválil úředník na ministerstvu dopravy. To je špatně.

ČSOP Šumperk podal rozklad proti úseku D35, který bude představovat obchvat Litomyšle, a proti úseku z Opatovce u Svitav do Starého Města u Moravské Třebové.

Ředitelství silnic a dálnic se hájí, že jde jenom o formality. Vidíte to jinak?

Pro nás je zásadní náhradní výsadba. Navíc u Opatovce se objevují katastrální území, kde se povolilo kácení kvůli stavbě dálnice, ale přitom pozemky ani nejsou v trase dálnice. To by měl úřad podle nás nějak dovysvětlit. To jsou dvě hlavní věci. Kdysi jsme se podobně odvolávali na jiné lokalitě a tam nám odvolací orgán dal plně za pravdu. Úřad musel přepracovat povolení a z toho stavebního objektu přepsat parcely do rozhodnutí.

Kolika katastrů se u Opatovce týká problém s kácením?

Myslím, že jde o dvě obce. Když úředník povolil kácení, musel mít vážný důvod. U stavby silnice to je, že koliduje v trase. Takže buď doplní parcelu, že tam vede ta silnice, nebo konkrétní důvod kácení.

Co bude dál? Jednáte s ministerstvem dopravy nebo Ředitelstvím silnic a dálnic?

Nikdo nám schůzku přímo nenabídl. Jednali s námi politici z našeho regionu, mimo jiné starosta Šumperku. My jsme řekli, že se schůzce nebráníme. Jediný přímý kontakt jsem měl s generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem. Ten mi napsal e-mail a já mu napsal vysvětlení. Obce mohou změnit závazná stanoviska, aby odpovídala metodickému pokynu. Jinak jsme ale oficiální nabídku, že s námi chtějí jednat, nedostali. Abychom předešli patové situaci, tak jsem sám kontaktoval ŘSD. Máme domluvenou schůzku příští týden.

Jak se Bušina obecně staví k dopravním stavbám? Podívejte se na výňatek z jeho odpovědí:



Jste připraveni rozklad stáhnout a domluvit se?

V tuhle chvíli ne. Nechápeme důvody, proč tam nebyla náhradní výsadba uvedená klasicky. Pokud jde jen o to, že se jim to nechce přepsat, tak to není důvod, abychom rozklad stáhli. Kdybychom nyní řekli, že na tom nezáleží, tak v dalších kauzách budeme za blbce.

Na Svitavsku jsou lidé naštvaní kvůli hrozícímu zdržení.

V čem je ale ten půl rok zdržení? Papírování? Stačí doplnit, přepsat…

Ale to potrvá.

Napadli jsme stanovisko ministerstva životního prostředí ke stavbě na Dolní Moravě a trvalo jenom čtrnáct dní, než se vyjádřilo k našim připomínkám. V případě ministerstva jde o týdny. Vydají nové závazné stanovisko. Pokud ve stanoviscích mají vše dobře a jen to špatně přepsali, tak potom je to úplně jednoduché.

Psali vám naštvaní lidé?

Ano, docela hodně.

Jezdíte přes Litomyšl, znáte tu trasu po stávající I/35?

To jsem taky psal těm lidem, my nemůžeme za vývoj dopravy v České republice za posledních 30 let. Úředníci na stavbě pracovali, stálo je to tisíce hodin a na závěr udělali takovou chybu. Pokud mají právníka, tak mohl říct, že to takto nejde vydat, že je to špatně.

Co si slibujete od schůzky s vedením ŘSD příští týden?

Hlavně vysvětlení náhradní výsadby. Pokud existují parcely, souhlasy vlastníků, tak je jen stačí uvést z výkresu do nějaké tabulky, katastr ten a ten a třeba dvě lípy… Je to tam nyní napsáno obecně, že je to určeno ve výkresu stavebního objektu, který však není součástí rozhodnutí.

Nám jde o stromy, kolik se kácí, kolik se vysazuje, a není zřejmé, kde se vysazuje. Kdybychom začali: proč jste stromy nedali sem, to by bylo rejpání, to chápeme. Kdyby někdo chtěl změnit umístění náhradní výstavby, tak by měl znova žádat o změnu závazného stanoviska. To je zavedené, my nepřicházíme s žádnou novotou.

Autem jezdíte?

Ano, nejvíce jezdím na kácečky, lokality, stavby a hlavně po našem okrese. Najedu okolo tisíce kilometrů za rok.

Jezdíte i po dálnici?

Ano, služebně. To mi vytkli u obchvatu Bludova (na Šumpersku - pozn. red.), že po něm nebudu jezdit. (smích) Nejde o to, že bychom žili v lese v chatrči, nám jde o princip. Ochranou přírody se zabývají stovky lidí, úředníků. Jsou z toho stohy papírů, potvrzení, vyjádření, ale mám pocit, že když se člověk podívá na realitu, tak otázka je, jestli to má vůbec smysl.

Shodneme se, že je dálnice potřeba?

No potřeba… My nemáme možnost dálnici změnit. Odborníci by určitě nepovolili nepotřebnou stavbu. Nechci říct, že je potřeba zhustit dálniční síť, prokopat tunel do Jeseníků… Respektujeme, že je stavba povolená, bude postavená a nechceme ji blokovat a hledat chyby, abychom ji zdržovali.

Ale teď jste to udělali.

Protože je tam zásadní chyba.

Není to formalismus? Není lepší se zaměřit na opravdové průšvihy než se motat na pár stromech?

Není. Dálnice zhorší životní prostředí, které my sledujeme. Těleso dálnice krajinu nevratně změní. Stromy jsou kompenzace za změnu krajiny.

Máte strach, že stromy nebudou vysázeny?

Vycházíme z toho, že to někdo určil smysluplně. A teď je to ve výkresu, který ale není součástí rozhodnutí a měnit ho bude nějaký stavební úředník. Máme obavy, že to může nakonec dopadnout jakkoliv.

Trochu na vás vrhá špatné světlo, že jste se odvolali poslední den.

Ale to je přece jedno, kdy se odvoláme, jestli první nebo poslední den. Mně to nevadí. Volal mi šéf z Prahy a nebyl škaredý, nic nám nevytýkal. Jen chtěl, abychom komunikovali s novináři.

V kolika řízeních na silniční stavby jste nyní zapojení?

Jenom na dálnici D35. Jinak vedeme více řízení, ale jde o kácení stromů nebo jiné stavby.

Jste pro stavbu dálnic a obchvatů?

Když půjde podle zákona, tak co se dá dělat.

Je to správná cesta? Aktivisté burcují veřejnost polévkou a kaší v galeriích

Jste pro stavbu vysokorychlostních tratí v České republice?

Když nepoškodí migrační koridory, budou dělané citlivě a s láskou k přírodě, tak jo.

Jste pro splavnění Labe?

Ne, to je zbytečné.

Jste pro lanovku na Králický Sněžník?

Ne, to je zbytečné.

Jste pro dokončení dálniční sítě, jak je plánovaná D35?

To nejsme jako spolek schopni ovlivnit. Takže o tom ani nepřemýšlíme.

Je podle vás dálnice D35 potřeba?

Kdyby nebyla postavena, tak by mi to nevadilo. Nechci, abyste mě nutili do odpovědi, že jsem principiálně proti dálnicím. Nejsme proti dálnicím. Na společnosti mi vadí kupa věcí, ale já to toleruju. Po dálnici pojedu, nebudu schválně jezdit třeba po Litomyšli.

