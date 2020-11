/FOTOGALERIE/ Anonym oznamující popíjení v baru v Dlouhé třídě v Havířově není v době nouzového stavu výjimkou. Upozornění přichází i na podnik ve Stodolní ulici v Ostravě. Lidé to však berou jako „estébácké“, tedy udavačské.

Vyprázdněné podniky v ostravské Stodolní ulici. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„To jak sie uż skóńczy ta pandemija, to tymu huji żodno gospoda na isto piwa nie naleje. Na dwiyrzach każdej gospody by miało wisieć jego zdjynci a pod nim napisane: „Tymu huji piwa nie lejymy!" Tak zní v gorolském nářečí názor Tomasze S.; česky je to ve zkratce tolik, že jistý všímavý občan z Havířova má na dveřích každé hospody mít svou fotku s upozorněním, že mu nenačepují.