Jako první k ohni dorazili božanovští hasiči, kteří lokalizovali místo požáru. „Museli jsme nejdříve dojet téměř na konec lesní cesty vedoucí pod božanovským lomem, kde nás čekal náročný výstup do oblasti zvané Bílá skála, v jejíž vrcholové partii se oheň rozhořel,“ ozřejmila začátek zásahu starostka SDH Božanov Jindra Rejchrtová, která pomáhala roztahovat hadice a pak hasičům v horkém odpoledni roznášela pití.

Podobný zásah v těžko přístupných Broumovských stěnách neabsolvovali místní hasiči rozhodně poprvé. „Loni jsme zasahovali na Machovském kříži a na Koruně. Tohle bylo ale poprvé, co se musel volat vrtulník, protože sami bychom to na zemi zvládali v tomhle terénu horko těžko,“ dodala starostka sboru.

S ohněm hasiči bojovali zhruba tři hodiny. Požár se nacházel přímo na česko-polské hranici. Plnění bambivaku zajišťovaly jednotky na české straně v oblasti Červeného vršku. „Před 18. hodinou byl požár lokalizován. Vrtulník provedl celkem 16 shozů a vrátil se na základnu. Hlavně díky jeho pomoci se podařilo zabránit dalšímu šíření požáru. Nechali jsme do příštího dne natažené tři D proudy,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová s tím, že ráno se hasiči ještě na místo vrátili, aby zkontrolovali, jestli nedochází ke skrytému šíření i mezi skalními průrvami.

Nakonec u lesního požáru zasahovalo celé čtvrteční odpoledne celkem devět českých a polských jednotek. Hasiči museli dostat do míst zahoření mezi skály v náročném terénu a tropickém počasí vedení v podobě více než 500 metrů hadic. „Když jsme vylezli nahoru a viděli, jak to je rozlezlé po skalách, tak nebylo o čem dumat a velitel zásahu hned volal do Brna, ať vzlétne vrtulník,“ připomněl dobrovolný hasič Jaromír Skřivánek mladší.

„Ještě že jsme tam ve čtvrtek večer nechali natažené hadice, protože v pátek byly ještě potřeba. Při hašení jsme tam vyčerpali čtyři cisterny a druhý den ráno jsme tam přišli a bylo úplně sucho a už to zase začalo doutnat. Místo se opět dohašovalo dvěma cisternami," doplnil s tím, že celé dopoledne ještě prostor dohašovali, a to i s jištěním pomocí lanové techniky.

Ohniště ve skalách

Jak se později ukázalo, tak požár opravdu vznikl z ohniště. „Nějací borci si tam na skále asi chtěli opéci buřtík a mysleli si, že když to je na pískovci, tak nic nehrozí. Jenže pak asi odešli, přišel vítr a ten žhavé uhlíky sfoukl mezi skály a tam to začalo hořet,“ předložil možnou variantu vzniku požáru Jaromír Skřivánek.

„Bylo by dobré, kdyby se zjistilo, kdo to byl. Zasloužili by trest. Mohlo to totiž dopadnout mnohem hůř,“ dodal ohlašovatel požáru, který svým telefonátem zachránil možná celé Broumovské stěny.

Paradoxně navzdory horkému počasí a suchu zatím v Královéhradeckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v lese neplatí. „Každopádně to ohniště tam absolutně nemělo co dělat,“ uvedla Martina Götzová s tím, že naštěstí při požáru nevznikla žádná škoda.