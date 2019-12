Poslední den v roce se blíží, a s tím rostou obavy majitelů domácích mazlíčků. I přes rady a doporučení odborníků končí stovky domácích zvířat pod vlivem strachu z několikaminutových ohňostrojů a ohlušujících petard v lepším případě v útulku, v tom horším pod koly aut či vlaku.

S nálezem zaběhnutého psa může nově pomoci mobilní aplikace, jejíž nespornou výhodou je přesnější cílení hlášení. „V záplavě informací zveřejňovaných na sociálních sítích se může snadno stát, že příspěvek o ztraceném zvířeti zapadne mezi jinými nebo zůstane bez povšimnutí. U chytré aplikace systém pracuje i s určením polohy a zodpovědná osoba, která hlášení řeší, může snadno rozeslat zprávu na lidi v okolí nebo třeba pouze na pejskaře, a výrazně zvýšit šance nalezení zvířete či majitele,“ nastínil výhody provozovatel služby Mobilní Rozhlas Ondřej Švrček.

Stačí pomocí aplikace přidat fotografii ztraceného psa a případně připojit popis, jméno, číslo čipu a kontakt. „Aplikace sama rozešle informaci lidem v okolí. Především těm, kteří jsou sami majiteli zvířat. Pokud ho někdo uvidí, tak se ozve zpět,“ doplnil Švrček.

Úkryt před hlukem

Desítky záznamů o ztrátách psů a koček kvůli ohňostrojům evidují v libereckém Centru pro zvířata v nouzi Archa. „Bohužel přes veškerá varování jsou stále lidé, kteří nedbají výzev, aby si zajistili svá zvířata a měli je na silvestra pod kontrolou. Ovšem zvířata, která se do útulku fyzicky dostanou, se dají spočítat na prstech ruky. Zvíře se v panice před zvýšeným hlukem snaží ukrýt. Takže pokud narazíte na zaběhnutého psa na ulici o silvestrovské noci, jde spíše o náhodu. A hlavně vyděšený pes se mnohdy ani nenechá chytit. Příjmy tak máme často až v následujícím týdnu, kdy už panuje relativně klid a zvířata se osmělí a vylezou ze svých úkrytů,“ řekla vedoucí útulku Lucie Čápová.

Se ztrátou domácích mazlíčků se setkali i na Českolipsku. „Kolem silvestra a Nového roku registrujeme zvýšený počet nejen zatoulaných, ale i opuštěných psů. Někdy se podaří majitele najít a zvíře putuje domů, někdy zůstává už v naší péči,“ popsal své zkušenosti tým vznikajícího útočiště pro nechtěná zvířata Dogsy v obci Jestřebí.

A co dělat v případě, že se pes zaběhne? „Ať už jsem psa našel, nebo ztratil, je třeba to co nejrychleji nahlásit. Pokud útulek dostane o zvířeti hlášku, může na místo nálezu vyslat rovnou majitele, pokud je znám. V opačném případě odchytí psa přímo na místě,“ vysvětlila Čápová s tím, že ideální je napsat na obojek zvířete telefonní číslo. Urychlí to návrat psa k majiteli.

Ohňostroje v okrese

Českolipané si budou moci užít ohňostroj na Nový rok. Proběhne od 18.00 na parkovišti u kulturního domu Crystal. Vedení města si připravilo novinku, bude se jednat o tzv. tichý ohňostroj, který je ohleduplný vůči zvířatům. Rachejtle totiž nevydávají velmi vysoké tóny. Novoroční ohňostroj proběhne i v zámeckém parku v Doksech, začne v 18.00. V Novém Boru se bude 1. ledna konat tradiční Novoroční oslava. Začne v 16.30 na náměstí Míru a součástí bude přípitek a novoroční přání starosty města, ohňová show Ignis Iter s hudbou a slavnostní ohňostroj.