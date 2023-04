Neobvyklý úkaz zaujal obyvatele brněnských Židenic. V místní ulici Klíny stojí ohořelý vrak dodávky s ostrým vzkazem zdejší radnici. Vrak tu podle něj na chodníku stojí už rok. Před měsícem však někomu ze Židenických došla trpělivost a vrak zapálil.

Ohořelý vrak dodávky v ulici Klíny v Brně v Židenicích. | Foto: Marcela Šimová

Podle Marcely Šimové je vrak ostudou městské části. Stejného názoru je i Jitka Lošťáková, podle níž jsou vraky v Židenicích obecně problém. „Buďto stojí tam, kde nemají, nebo blokují parkovací místa, kterých zrovna není nadbytek,“ zlobí se obyvatelka.

To potvrzuje i vedení radnice. Ulice Klíny totiž není jedinou, v níž lidé nepojízdná auta nechávají. „V podstatě se jedná o celé spodní Židenice, oblast okolo Karáskova náměstí, ulici Kuklenskou, Geislerovu, Táborskou, Životského, kde se nedávno podařilo odstranit dva a zbývá jeden, Jílkovu a zejména Filipínského, kam se jich nedávno několik přesunulo a kde jich aktuálně zaznamenáváme asi pět,“ sdělila místostarostka městské části Jana Šťastná, která má v gesci životní prostředí.

Pomohl zákon proti autovrakům? Úředníci netuší a nezajímá je to

Radnice se podle ní problém s vraky snaží aktivně řešit. Většina z nich však stojí na místní komunikaci, která ze zákona patří městu. Jejich odstranění tak mají na starosti Brněnské komunikace. „My tam fungujeme jenom jako taková spojka. Oni pak zajišťují případný odtah a následnou likvidaci. My do toho vstupujeme pouze minimálně,“ uvedla Šťastná.

Potíže s legislativou

Brněnské komunikace však musejí v problematice vraků postupovat v souladu s platnou legislativou. V případě nalezení nebo nahlášení vraku následuje vizuální kontrola takového vozidla. V případě zjištění, že by se mohlo jednat o vrak, je zpracováván návrh, který je následně podán místně příslušnému silničně správnímu úřadu. Pokud úřad potvrdí, že se o vrak skutečně jedná, uloží jeho majiteli povinnost vrak odstranit. V případě opaku zajistí Brněnské komunikace předání vraku do zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování vraků za účelem ekologické likvidace.

Podle mluvčí Brněnských komunikací Vladimíry Navrátilové jsou však zákonné lhůty velmi dlouhé a odstranění jednoho takového vraku může trvat až rok. Situaci navíc komplikuje, když se majitel vozidla nepřihlásí nebo jej nelze dohledat, například u aut dovezených ze zahraničí.

Celý proces pak začíná od začátku, pokud majitel vrak pouze přesune. Právě proti tomu se městská část snaží bojovat. „Zpracováváme už detailní evidenci, kde evidujeme i přesuny autovraků, protože někteří lidé to dělají tak, že krátce před uplynutím zákonné lhůty auto neodstraní, ale pouze jej přemístí o pár ulic dál. Brněnské komunikace pak takové řízení uzavřou. Usilujeme tedy o to, že nejdříve my prověříme, jestli vrak nestojí na nějaké přilehlé komunikaci. Bylo by totiž možné jej odstranit i v případě, že se vrak přesune. Zákon totiž hovoří o odstranění vraku z pozemní komunikace a nikoli o konkrétním místě. Pokud by tedy Brněnské komunikace měli informaci o tom, kam se vrak přesunul, mohli by ho odstranit i odjinud,“ řekla místostarostka. Klíčové je podle ní zlepšení komunikace mezi správcem silnice a městskou částí.

Blokové čištění

Efektivnější odstraňování vraků by potom podle ní umožňovalo jejich odtažení v rámci blokového čištění. Právě od této praxe však město v minulosti ustoupilo. Odtahy totiž z rozhodnutí města nahradil postup, kdy se vozidlo nadzvedne, přesune na nejbližší místo a po vyčištění prostoru se zase vrátí nazpět. Majitel vozidla je pak povinen uhradit technický úkon ve výši patnácti set korun.

Místostarostka je však přesvědčena, že ani k tomuto kroku Brněnské komunikace mnohdy nepřistupují. „Bohužel ani to se neděje. Vzbuzuje to pak negativní reakce u lidí, kteří svá vozidla kvůli blokovému čištění spořádaně přesunou a následně zjistí, že vraky tam zůstaly a jejich majitelům se nic nestalo. Vede to k tomu, že čím dál tím více lidí svá auta po dobu blokového čištění neodstavuje a ulice se pak nečistí dobře,“ popsala místostarostka, která by byla ráda, aby jejich majitelé obdrželi alespoň finanční sankci.

Pryč s nimi. Radnice na Litoměřicku se pustily do odtahů autovraků

Městská firma se však brání. „S auty se manipuluje, protože pokud zůstanou na svém místě, ulice se opravdu vyčistit nedá,“ je přesvědčená Navrátilová.

Brněnští strážníci od začátku roku zaznamenali v brněnských ulicích více než šedesát vraků. Čtrnáct vozidel vykazující známky vraku našly hlídky v Židenicích, okolo deseti v Líšni. Hned v závěsu je pak severní část města zahrnující Lesnou, Maloměřice a Obřany a nebo také Královo Pole.