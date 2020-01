Co začalo jako legrace, se přeměnilo ve zdraví prospěšnou aktivitu. Otužování spojené se zimním koupáním v Ohři lidi láká. Parta nadšenců se chystá společně vlézt do studených vod řeky v Lounech za pár týdnů, v Žatci se koupali na Silvestra.

Otužilci v Lounech. | Foto: Deník / Petr Kinšt

V Lounech připravuje komunita Přívoz LN na první únorovou neděli šestý ročník akce s názvem Zimní v Ohři smočení. „Poprvé, když jsme do řeky lezli, jsem to bral jako legraci. Nyní se už snažím otužovat pravidelně a co se týká zdraví, tak se mi to osvědčuje,“ sdělil Jan Žalud, který za zmíněnou akcí v Lounech stojí.