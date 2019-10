Okrádání cizinců v Praze je docela běžné, tvrdí studie ekonomů

Podvody na cizincích jsou v pražských obchodech s potravinami poměrně rozšířené. Vyplývá to z nově zveřejněné studie pěti českých ekonomů, kterou na svém webu publikoval prestižní akademický žurnál Journal of Behavioral and Experimental Economics. Ve studii se pětice autorů zaměřila na takřka 260 pražských obchodů s potravinami, koloniálů či večerek.

Rozsáhlý zátah na vietnamské večerky v Praze 4 a Praze 10 | Foto: Holakovský Milan

Klíčovou roli sehráli figuranti. Ti ve vybraných prodejnách předstírali cizince, kteří se nevyznají v jednotlivých mincích či bankovkách, takže při nákupu představují potenciálně snadný terč nekalého jednání prodavačů. „Figuranti uvedli prodávající a pokladní do situace, kdy jim mohli vrátit zpět méně peněz, než měli. Ve 21 procentech obchodů, tedy v 54 prodejnách se tak nakonec stalo,“ říká hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Na Letišti Václava Havla šidí cizince. I po odbavení Přečíst článek › Nekalé jednání prodávajících nastávalo častěji v ranních než večerních hodinách. „Autoři studie tak nepotvrdili hypotézu, známou v odborné literatuře, že v ranním a dopoledním čase lidé obecně jednají čestněji než v hodinách odpoledních a večerních,“ popisuje Kovanda. Celkově autoři konstatují, že k obelhávání zákazníků intenzivněji dochází v centrální oblasti města. Diskriminace v centru Prahy. Restaurace účtovaly cizincům větší „dýško“ Přečíst článek ›

Autor: Redakce