V průmyslovém areálu v Olomouci-Chválkovicích došlo v pátek 20. října kolem poledne k úniku nebezpečné látky. Z převrženého barelu unikla koncentrovaná kyselina dusičná.

V průmyslovém areálu v Olomouci-Chválkovicích unikla nebezpečná kyselina dusičná. Na místě zasahují hasiči, 20. října 2023 | Foto: HZS Olomouckého kraje

Na místě po obědě zasahují tři jednotky hasičů a chemický speciál. „Asi 150 litrů chemikálie se dostalo do kanalizačního řadu, který ústí do řeky Bystřice. Kyselinu nyní neutralizujeme. Využíváme velké množství vody a sody. U výpusti stavíme hráz z pytlů s pískem, abychom zamezili proniknutí chemikálie do řeky,“ sdělila krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Hasiči také odebírají vzorky a měří pH vody. Postup konzultují s orgány ochrany životního prostředí i Povodím Moravy.