/FOTOGALERIE, VIDEO/ Hospodaří v areálu vojenské pevnosti z 19. století a o jejich zeleninu bez chemie a další produkty je obrovský zájem. Farmáře ze Zahrady Mezi poli mohou lidé pravidelně potkávat na trzích v Olomouci nebo Brně, úspěšně funguje jejich bedýnkový prodej. Nově se v reakci na rostoucí poptávku po lokálních bio produktech rozhodli otevřít „sámošku“. Postavili ji v Olomouci přímo u farmy, hned vedle výpadovky na Šternberk.

Farmáři ze Zahrady Mezi poli otevřeli sámošku s čerstvou zeleninou bez chemie. Platí se do kasičky nebo QR kódem. | Video: Tauberová Daniela

V samoobslužném stánku si lidé mohou nakoupit zejména zeleninu, k dostání jsou ale i vejce, mouka a nově také praktické oblečení a doplňky, které se hodí při práci na zahradě. Platí se do kasičky. Nebo prostřednictvím QR kódu. Nový koncept je podle farmářů postavený na důvěře. A zatím funguje dobře.

„Každý může přijít a vybrat si, co se mu líbí. Podle cen si zeleninu rovnou vezme po kusech do tašky nebo ji zváží na váze, kterou najde ve stánku. Spočítá si, kolik to dohromady stojí, a do kasičky vloží peníze,“ popisovala Adriana Slováčková z olomoucké farmy, kde pěstují zeleninu, ovoce a chovají slepice a prasata způsobem šetrným k přírodě a hospodářským zvířatům.

Sympatičtí hospodáři se inspirovali v zahraničí, hlavně ve Švýcarsku, kde podobné stánky na venkově fungují běžně.

„Chtěli jsme v Olomouci vyjít vstříc lidem, kteří se nedostali na trh nebo na nedělní prodej ze dvora, a mají zájem o lokální ekologickou zeleninu. Naše vize je vytvořit lokální sámošku, kam mohou zájemci přijít nakoupit veškerý sortiment od lokálních farmářů. Zatím máme kromě naší produkce mouky a špaldu od farmy Hrubý, ale rádi bychom nabídli i sýry, mléko a další výrobky,“ nastínila Slováčková.

Zeleninu, ovoce, květiny a další zboží z vlastní produkce nebo od spolupracujících farem hospodařících v ekologickém režimu chystají farmáři ve Chválkovicích denně před 12. hodinou. Bedny na stánku průběžně doplňují, aby byl sortiment byl kompletní a pokud možno co nejčerstvější.

Samoobslužný prodej u bývalého vojenského fortu probíhá denně od 12. do 20. hodiny.