Olomouc posypal první letošní sníh. Dlouho však zřejmě nevydrží

/FOTOGALERIE/ Na první letošní sníh si Olomouc musela počkat do dneška. Do 18. ledna ani vločka. Ani v prosinci to nebylo se sněhovou nadílkou slavné: poslední měsíc minulého roku v krajském městě podle Českého hydrometeorologického ústavu spadl jediný centimetr.