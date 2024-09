Zatímco někde již řeky kulminovaly, Olomouc se na povodeň teprve připravuje. Podle nejnovějších propočtů čeká město v následujících hodinách deseti až dvacetiletá voda. Povodňová vlna by tak Olomoucí měla projít podle bezpečného scénáře.

Modelová předpověď z pondělního rána pro profil Nové Sady ukazuje středeční maximum Moravy ve výšce 471 centimetrů. Hodnota se ještě může změnit, ne však dramaticky. „Přestože v Litovli je to dramatické, v Olomouci díky protipovodňovým opatřením nic takového nepředpokládáme,“ sdělil v pondělí dopoledne Deníku tajemník povodňové komise Olomouce Jan Langr.

„Chtěl bych uklidnit obyvatele Olomouce, že přímý rozliv nehrozí. A to s výjimkou severní části Chomoutova a jižní části Nemilan, zde se ale bude jednat o jednotlivosti,“ doplnil.

V pondělí dopoledne platil v Olomouci druhý povodňový stupeň, odpoledne již řeka Morava dosáhla třetího. Kulminace na Nových Sadech se očekává ve středu brzy ráno. Olomoucí podle propočtů projde velká voda na úrovni deseti až dvacetileté povodně.

Vybudovaná protipovodňová opatření by měla řeku udržet v hrázovém systému. Olomoucí však bude protékat voda o průtoku až 270 kubíků za sekundu a hladina Moravy bude ve městě velmi vysoko. „V lokalitě Klášterního Hradiska se bude dotýkat až betonových hrází a bude nad terénem,“ přiblížil Langr.

V Chomoutově, který je ohrožen nejvíce, se očekává rozlití na levém břehu řeky Moravy směrem ke Štěpánovu. „Průsaky ale nelze vyloučit ani v jiných městských částech, například na Lazcích či u Klášterního Hradiska, kde budou odborníci situaci nepřetržitě sledovat. Stejně tak budou kontrolovat stav na náplavce, kde protipovodňová ochrana zjevně funguje,“ dodal Langr.

Nezdržujte se u vody, varuje město

Na Olomoucku má během pondělka spadnout do 10 milimetrů srážek. „Už to nebude výrazné pro vodní toky. Úhrn očekáváme během dne jeden až 10 milimetrů. V Jeseníkách to bude více: 10 až 25 milimetrů,“ informoval meteorolog ČHMÚ Ostrava Petr Drobek.

Vedení města apeluje, aby se lidé nezdržovali v těsné blízkosti Moravy. „Bude se opravdu jednat o obrovský objem vody a bude takto kulminovat i několik dní. Rovněž je třeba upozornit na riziko unášených předmětů pod hladinou, jež mohou představovat nebezpečí pro osoby, které se rozhodnou provozovat adrenalinové vodní sporty,“ upozornil primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Obyvatelé města by se také měli připravit na možnost, že až do konce týdne může docházet k výpadkům elektřiny.