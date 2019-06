Na problémy s těžkou nákladní a kamionovou dopravou si dlouhodobě stěžují občané i předsedové komisí hned několika olomouckých městských částí. Například na Povelu se tímto problémem zabývali už několikrát. „Jakmile se ve Velkomoravské ulici na noc vypnou semafory, řidiči překračují povolenou rychlost a na rychlostní limity vůbec nehledí. Nedá se tam pak ani téměř přejít po přechodu pro chodce,“ popsal předseda komise tamní městské části Lukáš Popelák.

Kvůli obavám o bezpečnost svou i svých dětí při přecházení křižovatek na Velkomoravské tamní obyvatelé sepsali petici a žádali o úplný odklon nákladní dopravy z této lokality. Zrovna z Velkomoravské ulice se ale kamiony hned tak „vyhnat“ zřejmě nepodaří. Čeká se až na stavbu východního obchvatu, protože alternativní trase ve směru ze Šternberka přes Olomouc neexistuje.

Hejčínu pomůže až páté rameno

Nákladní auta obtěžují také obyvatele Hejčína, problémy s nimi až dosud měli hlavně obyvatelé Erenburgovy ulice. Komise městské části se stížnostmi na hluk a vibrace z dopravy a neustále rostoucí počet projíždějících vozidel zabývala opakovaně.

„V době, kdy se zavřela Foerstrova ulice pro nákladní dopravu, měla se současně řešit také Erenburgova. Jenže se tomu nechal volný průběh a těžká nákladní auta se do ní přesunula. Provoz stále houstne, kamiony si tudy zkracují cestu,“ stěžoval si v minulosti obyvatel Hejčína a bývalý člen komise tamní městské části Rostislav Nepožitek.

Od nákladních vozidel se však obyvatelům Hejčína neuleví dokud nebude hotové páté „rameno“ křižovatky u Globusu. To by pak mělo odvést dopravu k železárnám. „Dokud páté rameno nebude, nedokážeme zabránit kamionů jedoucím od železáren, aby se motaly přes Řepčín a najížděly na Erenburgovu ulici,“ vysvětlil primátor.

Přetížené kamiony jezdí také přes Nedvězí a Topolany, ve snaze vyhnout se mýtnému. Průjezd kamionů v obou městských částech se město pokusí omezit také tím, že tam policisté budou často provádět kontroly.

Bělidla jako nocležna náklaďáků

Ani s nočním zákazem parkování, který platí do 22. do 6. hodiny, si šoféři kamionů v Olomouci příliš nelámou. Dodržování zákazu by teď měli častěji kontrolovat olomoučtí strážníci. Ti při kontrolní akci v noci na úterý 28. května napočítali na čtrnácti lokalitách po městě 67 odstavených kamionů. Nejvíce jich stálo na Bělidlech na ploše mezi železnicí a Divišovou ulicí a také za tamním nákupním centrem.

Situace se podle předsedy komise městské části Staré Hodolany a Bělidla Miloslava Stankuše podstatně zhoršila v loňském roce. „Dříve kamiony parkovaly na odstavném parkovišti Celní správy, tak však areál oplotila a uzavřela. Šoféři přijedou v noci, odstaví kamion a čekají do rána, až Celní správa otevře. Občanům vadí hluk v nočních hodinách a také to, že šoféři odhazují okolo vozidel odpadky a znečišťují veřejná prostranství vykonáváním potřeby,“ popsal problémy Miloslav Stankuš.

S vedením města se podle něj podařilo vyjednat, že do této lokality bude na kontroly jezdit městská policie. Kromě častých policejních kontrol se budou na území města nákladní vozidla také pravidelně vážit. Stacionární váha by měla během června fungovat například u Nemilan. Projíždějící kamiony kromě zvážení toto zařízení také vyfotografuje, aby bylo možné vymáhat pokuty.

„U přeprav zajišťovaných cizinci je ale vymahatelnost takových postihů téměř nulová. V případě porušení předpisů by měli být všichni postihováni stejně,“ míní Lukáš Fojtík, ředitel regionálního pracoviště Česmad, které sdružuje automobilové dopravce.

Neparkují po městě pro zábavu

Problémy s nedostatkem parkovacích míst vyhrazených pro kamiony jsou podle něj nejen v Olomouci, ale po celé České republice.

„Řidiči prostě musejí na Celní úřad dojet a vyřídit tam doklady pro přepravu nákladu. V Olomouci je ale kapacita tamního parkoviště jen pro patnáct kamionů. Během jednoho dne jich tam ale přijede třeba šedesát. Šoféři kamion někde odstavit musejí, neparkují po městě jen tak pro zábavu. Musí také dodržovat bezpečnostní přestávky. Nemyslím si, že záměrně objíždějí placené úseky, aby ušetřili na mýtném. Za to zdržení jim to určitě nestojí,“ míní Lukáš Fojtík.

Parkoviště určená pro kamiony by měl podle něj budovat především stát. Majitelé logistických center, obchodních center a firem ani města tuto povinnost ze zákona nemají. „Odstavná parkoviště se zázemím by se mohla zřizovat za peníze, které stát vybere na mýtném. Každý řidič si raději zajede tam, kde má možnost občerstvení nebo třeba sprchu a nebude pak stát různě po městě a obtěžovat tím občany žijící v okolí,“ dodal Lukáš Fojtík.

Řešit a hodnotit

Podle primátora Miroslava Žbánka je podstatné, aby provozovatelé i řidiči kamionové dopravy věděli, že se dodržování pravidel na území Olomouce řeší přísně. „Jsme pro férový přístup a stejné postihování českých a zahraničních řidičů, pokud porušují předpisy,“ ujistil Miroslav Žbánek.

Nově sestavená pracovní skupina se bude pravidelně scházet na radnici, její členové mají společně řešit problémy a hodnotit aktuální situaci.