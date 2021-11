Třicetimetrový jehličnan musela firma ještě před převozem do Olomouce zkrátit, aby jedle ve výsledku měřila kolem 20 metrů. „Kvůli bezpečnosti si netroufneme na náměstí stavět vyšší strom,“ vysvětlil vedoucí oddělení kultury olomouckého magistrátu Radim Schubert.

I tak bylo velice náročné šest metrů široký a čtyři a půl metru vysoký „kolos“ přepravit. Řidič se zapotil zejména při průjezdu ulicemi Hluboček a sousední obcí, zabrat dal i poslední úsek vedoucí Pavelčákovou ulicí.

Oproti původnímu harmonogramu dorazil sváteční „náklad“ na Horní náměstí o téměř tři hodiny později.

Jak se bude jmenovat?

Do samotného rozsvícení jedle, které je plánováno spolu se slavnostním zahájením Vánočních trhu na neděli 21. listopadu, je třeba vánočnímu strom nazdobit a taky mu vybrat jméno.

Soutěžní návrhy přijímá oddělení kultury magistrátu do 12. listopadu.

Vánoční trhy v Olomouci každoročně bývaly akcí, na kterou se sjížděli návštěvníci nejen z různých koutů republiky, ale i ze zahraničí.

„Loňský rok však spoustu věcí změnil a to nejhlavnější, v co všichni doufáme, teď je, aby mohly oblíbené trhy v předvánočním čase proběhnout s co nejmenším omezením,“ uvedla náměstkyně primátora Olomouce Markéta Záleská.

Podrobný program Vánočních trhů najdete na www.vanocnitrhy.eu.

Přípravy na Vánoční trhy v Olomouci