Původní tzv. pražskou mozaiku z bílého a růžového sliveneckého mramoru a čediče by měly v okolí budovy nahradit běžné betonové dlaždice.

S tím ale Olomoučané nesouhlasí, poukazují na to, že luxusní mramorová mozaika je unikátem nejen v hanácké metropoli, ale i v rámci celé Moravy.

Unikát v rámci celé Moravy

Chodníky před historickou budovou oblastního ředitelství Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Nerudově ulici jsou na první pohled jiné, než ty v okolních ulicích.

Už 90 let je zdobí tzv. pražská mozaika – drobné bílé a růžové kostky sliveneckého mramoru a tmavého čediče.

V letošním roce město počítá s opravou chodníků, které ze všech stran budovu SŽDC obklopují. Historickou mozaiku tam měla nahradit běžná betonová dlažba. S tím však řada Olomoučanů nesouhlasí.

Například sdružení Za krásnou Olomouc takový zásah do okolí citlivě zrekonstruované historické budovy SŽDC odmítá. Podle jeho členů není žádný důvod, aby byla pražská mozaika nahrazena obyčejnou betonovou dlažbou.

„Město by mělo chodníky ze sliveneckého mramoru a čediče jednoznačně nechat obnovit v celé původní délce. Máme tady něco nesmírně cenného. Je to unikát nejen v Olomouci, ale i v rámci celé Moravy. Tam se totiž používaly úplně jiné materiály a postupy než v Čechách,“ vysvětlil člen sdružení Jan Jeništa.

Rozhodnutí srdcem, nejen rozumem

Zachováním pražské mozaiky se zabývá komise městské části Olomouc – střed. Ta už oslovila primátora, radu města a odbor památkové péče olomouckého magistrátu.

„Unikátní mozaiky by měly být na chodnících rozhodně ponechány. Nahradit by se jimi měl v ideálním případě také starý asfalt, který je použitý před vstupem do budovy. Materiál na mozaiku je dodnes běžně dostupný. Existuje spousta šikovných lidí a firem, které ji položí kvalitně a s láskou k řemeslu, aby na místě vydržela desítky let,“ řekl člen komise městské části Tomáš Svoboda.

Vyměnit drobné mramorové kostky za velkoformátovou betonovou dlažbu je podle jeho názoru velmi necitlivý zásah.

„Olomouc je krásné město se spoustou historických budov a důležitých detailů. Měli bychom být hrdí na to, že je tady máme a zachovat je pro naše děti a další generace. Podobná rozhodnutí jsou dlouhodobá a měla by se dělat především srdcem, nejen rozumem,“ míní Tomáš Svoboda.

Ladí s opravenou budovou

Stejný názor zastává také Denisa Rosslerová, která kolem budovy SŽDC procházela ve čtvrtek před polednem. Záměrně se přišla podívat, v jakém stavu chodník vyskládaný z mozaiky skutečně je.

„Zahlédla jsem na facebooku, že se chystá výměna za betonovou dlažbu. S tím nemůžu souhlasit. Olomouc je nádherné historické město, původní dlažba by se rozhodně měla zachovat. Krásně ladí s opravenou budovou. Navíc nikde jinde ve městě chodník sestavený z bílé, růžové a černé mozaiky nemáme. Po rekonstrukci tady zase vydrží další desítky let,“ je přesvědčená pětatřicetiletá Denisa.

Pozastavila se nad tím, že některé části chodníku jsou zalité betonem, maltou či asfaltem.

Město dosud nerozhodlo

O konečné podobě chodníků město dosud nerozhodlo, stále probíhají jednání s památkáři.

„S ohledem na význam mozaiky město preferuje zachování dlažby v původním rozsahu. Zjišťujeme, jak velkou část původní dlažby je možné použít. Kostky o rozměru pět krát pět centimetrů jsou kladeny částečně do písčitokamenitého podkladu a částečně do cementové malty,“ popsal použitý technologický postup mluvčí magistrátu Michal Folta.

I při maximálně šetrném vyjmutí drobných mramorových a čedičových kostek z cementové podkladní vrstvy je pravděpodobné, že se poškodí.

„Podle odborných odhadů je část dlažby, řádově až desítky procent, nepoužitelná. Zabýváme se tím, zda-li je vhodné a reálné kombinovat staré a nové kostky. Bude obtížné položit mozaiku v původním rozsahu. Krajním řešením je zachování fragmentu s původní mozaikou a motivem,“ naznačil Michal Folta.

Nahradit i asfalt před vchodem

Představa, že by z desítek metrů unikátních chodníků zůstal jen malý kousek, je ale pro mnohé nepřijatelná.

„S takovým řešením se nemůžeme spokojit. Naopak, pražská mozaika by měla nahradit i nevzhledný asfalt u vstupu do budovy. V Praze, Kolíně, Mělníku či Hradci Králové se dodnes pražská mozaika stále na reprezentativní chodníky používá. Proč by to měl pro město Olomouc být problém, když materiál je k dispozici a firmy, které ji pokládají, jsou v regionu také,“ pozastavil se Jan Jeništa.

O definitivní podobě chodníků před sídlem SŽDC bude podle mluvčího magistrátu Michala Folty rozhodnuto až po dalších konzultacích s odborníky.

Pražská mozaika

- skládá se z kostek o rozměrech 5 x 5 cm

- materiál je bílý a růžový slivenecký mramor a čedič

- na chodník u budovy SŽDC byla položena po dokončení budovy v roce 1929

- chodník měl záměrně napodobovat luxusní bílý koberec – tzv. běhoun

- způsobem, jakým je mozaika vyskládaná, přesně reaguje na vzhled fasády

- pásy z růžového mramoru jsou kladeny tak, že navazují na režné zdivo na žluté fasádě

- byla ve své době nejdražším a nejluxusnějším materiálem, jaký bylo na chodníky možné použít

Zdroj: Jan Jeništa ze sdružení Za krásnou Olomouc