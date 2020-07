Historickým erbům zdobícím renesanční lodžii budovy radnice se nejprve dostalo odborného zásahu od restaurátora Josefa Petra. Ten na nich zpevnil kámen a odstranil všechny defekty.

Původní „barevnou“ podobu nyní erbům vrací akademický malíř a restaurátor Radomír Surma.

„Snažím se vrátit jim vzhled, který měly v době vzniku. Tehdy byly vyvedené ve výrazných heraldických barvách, hojně zastoupená byla také stříbrná a zlatá. Na jednotlivých erbech nejdříve provádíme zlacení, používáme tenoučké plátky ryzího zlata. Na ´stříbření´ se využívá paladium, které v exteriéru na rozdíl od stříbra zůstane stále stejné. Nezešedne ani nezčerná a je stále krásně ´stříbrné´,“ vysvětlil Radomír Surma.

Barvená byla celá lodžie

Zatím je na renesančních erbech hotová první vrstva zlacení a první vrstva paladia. Pak bude nutné postup ještě jednou opakovat, což prodlouží nejen kvalitu zlacení, ale také trvanlivost možná až na desítky let.

„V exteriéru je důležité použít dvě vrstvy, protože erby budou vystaveny dešti, sněhu i prachovým částicím, které je budou postupně obrušovat. Pomocí dvou vrstev zvýšíme odolnost vůči povětrnostním vlivům tak, aby byla kvalita a trvanlivost hotového díla zachována co možná nejdéle,“ popsal akademický malíř a restaurátor.

Teprve po zlacení a „stříbření“ přijdou na řadu pestré heraldické barvy. V době svého vzniku totiž byly erby nejen zdobené zlatem, ale i odstíny všech barev.

„Celá lodžie, baldachýny, sloupy a zábradlí bylo původně barevné. Dnes je pro nás téměř nepředstavitelné, že bychom se k tomu ve stejném rozsahu zase vrátili. Barvami tak nyní budou hýřit pouze erby a to jak ty renesanční zdobící lodžii, tak ty gotické umístěné na schodišti u vstupu do radnice. Všechny by měly být hotové koncem srpna,“ předpokládá Radomír Surma.

Symbol Habsburků to "schytal" nejvíc

Nejvíc práce zatím restaurátorům dal Habsburský erb, který byl ze všech třinácti erbů v nejhorším stavu. Na konci října 1918 totiž ve městě docházelo ke spontánnímu ničení znaků a atributů bývalého Rakousko-Uherska.

„Z oken se vyhazovaly státnické portréty Františka Josefa a jeho busty, končily na dlažbě a tam je ještě lidé rozbíjeli kladivem. Ani erby tehdy nebyly ušetřeny podobného ničení. Lidé si přistavili k lodžii žebřík a erby osekali kladivem a majzlíkem. Později byly erby přebroušeny a na dlouhou dobu byly vyvedeny jen v odstínu přírodního kamene. Teď jim zase vrátíme barvy, které v době svého vzniku měly. Jejich obnovený vzhled pak mnohé Olomoučany nepochybně překvapí,“ poznamenal Radomír Surma.