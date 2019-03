„Díky dvěma firmám, se kterými spolupracujeme, jsme v areálu odklidili popadané stromy a opravili poničené oplocení,“ řekla Karla Břečková z marketingového oddělení svatokopecké zoologické zahrady.

Návštěvníci by ale měli být při přecházení mezi jednotlivými pavilony obezřetní. Je nutné, aby dbali pokynů, pohybovali se na vyznačených trasách a nevstupovali do lesa. Jedna cesta ještě zůstává uzavřená, dá se ale obejít, aniž by to ovlivnilo prohlídku zoo.

Jeleni se nevrátili

Kvůli poničeným plotům v pondělí utekla ze svých výběhů některá zvířata.

Tři daňci evropští, pět jelenů sika a podle posledních zpráv také tři kozorožci.

Zatímco daňci se ještě ten den sami vrátili, jeleni pravděpodobně pobíhají v zalesněné a veřejnosti nepřístupné části zoo.

To kozorožcům se povedlo opustit areál úplně. Naposledy byli spatřeni nedaleko Lošova.

„Nahánět je nemá v tuto chvíli smysl. Spíš bychom je vyplašili. Jeleni jsou zvyklí na lesní prostředí. Kozorožci jsou plachá zvířata a lidem se vyhýbají, takže obyvatelům okolních vesnic nehrozí žádné nebezpečí. Nicméně bychom byli rádi, kdyby se nám je časem povedlo přivést zpět,“ dodala Břečková.

Vítání jara

Olomoucká zoologická zahrada zůstala po vichřici z přelomu minulého a tohoto týdne mimo provoz dva dny. Zrovna ve chvíli, kdy na Olomoucku začaly jarní prázdniny.

Od středy si už ale mohou žáci a studenti zpestřit volno u zvířátek.

Do neděle v areálu zahrady probíhá vítání jara. Dům dětí a mládeže Olomouc připravil stezku na téma Jarní příroda, která návštěvníkům ukáže i čerstvě narozená mláďata. Až do konce března je možné zapojit se do soutěžní hry.

„Celkem je po zoo rozmístěno deset stanovišť, na každém z nich se nachází tři úkoly. Hrací kartu si vyzvedněte u pokladny, kde také před odchodem z areálu po předložení vyřešené hrací karty získáte zaslouženou výhru,“ lákají pořadatelé.