„Starým budeme úctu vzdávat, nad hloupostmi mladých přivírat oči, ale hlavně budeme dohlížet na bezchybný průběh dnešního hodokvasu. Kdo se proti právu proviní, ten bude řádně potrestán. Bohužel na to dojde jen v soukromí a vyplácet se bude bezkontaktně, protože naše vyplácecí zařízení během covidu pěkně vyrostlo. Je to vařeka asi 151 centimetrů dlouhá, čímž dodržíme povinné rozestupy, a má výplach asi jako tři ruce rozzlobených rodičů,“ řekl za hanáckou chasu Honza Žůrek z Hanáckého folklorního spolku.

VIDEO: Maškare dó. Olomoucké masopustní veselí 2022

Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Olomoucký primátor Miroslav Žbánek přiznal, že masopust loni městu chyběl.

„Masopustem začínáme, ale čekají nás i další tradice - Velikonoce, svátky města, do toho letos podporujeme celou řadu koncertů a festivalů. Doufám, že to oddechnutí si po dvou šílených letech pro nás všechny na radnici bude co největší. Doufám, že to bude takové oddechnutí, že jednou ten hanácký vánek ucítí až Pražáci,“ zmínil primátor, který spolu se svou náměstkyní Markétou Záleskou přivítal Olomoučany v hanáckém kroji.

Po předání masopustního práva už se Hanáci dali do tance a návštěvníci, kteří přišli v hojném počtu, zhlédli celou řadu vystoupení. Na pódiu vyhrávala cimbálovka Záletníci a s tanečním pásmem vystoupil Folklorní soubor Haná z Velké Bystřice. Následoval Valašský soubor písní a tanců Rusava, který vystřídal Hanácký mužský sbor Rovina.

Zpestřením byla kolem poledne trojice masopustních masek na chůdách v podání pražského Long Vehicle Circus - tanečně akrobatického divadla.

Pestrý program byl v režii Hanáckého folklorního spolku.

„Folklorní soubor Haná z Velké Bystřice předvedl v první části taneční pásmo Maškare dó, které mělo symbolizovat běžnou obchůzku při masopustu, následovala zábava u hospodyně s hospodářem, tanec Skáké, skáké medvěde a další zvyky,“ představil za pořadatele Honza Žůrek.

Ten je rád, že se mohl po koronavirové pauze masopust v Olomouci konat.

„Na zájmu lidí je vidět, že i v relativně velkém městě má tato tradice smysl a můžeme lidem připomínat, jak se před více než sto lety na Hané žilo,“ dodal.

Návštěvníci si užívali masopustního veselí a rodiny s dětmi se fotily nejen s medvědem, ale i u ledových soch. Novinkou byla stylová výzdoba z dílny Flory Olomouc, která pro tuto příležitost vytvořila deset slaměných masopustních soch.

Mnohé přilákalo i dobré jídlo.

„Já so Hanák z Prostějova a přišel jsem na jitrnicu. Mám už od toho mastnou pusu, jak je dobrá,“ řekl jeden z návštěvníků.

Atmosféru si užívala i Pavla Kozáková, která se přišla podívat na vystoupení i ledové sochy.

„Konečně se to rozvolnilo, tak jsme dorazili na program i jarmark. Jsme tu s dcerou poprvé, ale moc se nám tu líbí,“ poznamenala.

