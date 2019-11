Atrakce letos bude nepřehlédnutelnou novinkou tradičních vánočních trhů, které v centru Olomouce začnou již tento pátek. Adventní program na tržnici ale nejspíš vypukne o týden později než na Horním a Dolním náměstí.

Ruské kolo má nabídnout unikátní pohledy na vánočně laděný střed města. „Chceme ho zprovoznit nejpozději o prvním adventním víkendu. Svézt se na něm pak bude možné minimálně do 5. ledna,“ řekl za pořadatele trhů Petr Ilgner.

Přibudou stánky i tramvaj jako vláček

Zhruba třicet tři metrů vysoký kolotoč má být veřejnosti k dispozici každý den, výjimkou je období mezi 23. a 25. prosincem a silvestr. Provozní doba začíná v 10 hodin. Od pondělí do čtvrtka bude atrakce přístupná do 20 hodin, v pátek a sobotu provoz skončí o dvě hodiny později. „Samozřejmě pokud bude i mimo víkend fronta zájemců, prodloužíme provoz do 22. hodiny. Déle ale ne, kvůli nočnímu klidu,“ upřesnil Ilgner.

Vstup na ruské kolo stojí 100 korun, vlastníci průkazu ZTP platí polovinu. Metr a méně vysoké děti se svezou zadarmo. Jedinci mladší 15 let smí do zabezpečených kabinek pouze v doprovodu dospělé osoby. Prostor na tržnici postupně doplňují dřevěné stánky, v nichž se bude prodávat punč, klobása a další občerstvení. Nechybí ani velký stan pro únik před nepříznivým počasím. „Pro děti bude k dispozici také vláček v podobě repliky historické tramvaje,“ doplnil Petr Ilgner.