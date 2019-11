Nájemní smlouva provozovateli útulku skončila před dvěma měsíci a spolku Pomocné ruce Olomouce se zatím nepodařilo najít náhradu. Spolek sice dostal několik nabídek, jsou však nad finanční možnosti dobrovolníku.

„Nové prostory pro útulek stále nemáme a stále je v Olomouci usilovně hledáme,“ sdělila ve čtvrtek předsedkyně spolku Pomocné ruce Olomouc Kateřina Sklenářová.

Původně dostali k dobru měsíc, ale pronajímatel vyšel spolku vstříc.

„Prozatím zůstáváme na Dolní Novosadské, ovšem bez jakékoliv záruky,“ uvedla Sklenářová.

Bez vody, nebo vysoký nájem

Nové kočky útulek nepřijímá a pro zbývající tři desítky opuštěných zvířat se snaží najít nový domov. Spolek se stará o opuštěné a týrané kočky nejen v Olomouci, ale je útočištěm nechtěných zvířat z celého Olomouckého kraje.

Od roku 2012, kdy začal v Olomouci působit, prošlo útulkem bezmála 2000 koček. Stará se také o postižená zvířata, která by jinak nepřežila. Zajišťuje kastraci bezprizorních koček, aby nedocházelo k jejich přemnožení. Pravidelně monitoruje jejich zdravotní stav.

SOS, které spolek dobrovolníků vyslal do všech stran, nezůstalo zcela bez odezvy.

„Máme nabídku prostor bez topení a přívodu vody, což je nemyslitelné. I s kočičkami by nás vzali i v dalším objektu, kde by byl ovšem nájem více než dvakrát vyšší než máme ve stávajícím útulku. To si nemůžeme dovolit,“ popisovala Sklenářová.