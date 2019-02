Olympiáda opět v Brně? Po úspěchu zimního začala vyjednávání o letním festivalu

Vžít se do kůže běžců, oštěpařů nebo skokanů do výšky i do dálky můžou už příští rok návštěvníci v pořadí druhého Olympijského festivalu v Brně. Zástupci města tak chtějí navázat na úspěšnou zimní akci.

Další krok k letnímu festivalu udělali brněnští radní ve středu. „Schválili jsme výzvu k jednání s Olympijským výborem," řekl radní pro školství a sport Jaroslav Suchý. Současně radní vyzvali firmy k podání nabídek na propagaci města v souvislosti se sportovní akcí. Chystají se za ni zaplatit přes deset milionů.



Třicet sportovišť na brněnském výstavišti navštívilo v době loňské olympiády více než sto padesát tisíc lidí. Brňané proto nápad na letní akci, při níž budou sportovat spolu s reprezentanty v Tokiu, vítají. „Vidím v něm především příležitost pro děti vyzkoušet si něco nového. Navíc rozvíjí jejich pozitivní vztah k sportu,“ zhodnotil třeba Vítězslav Minster. Umožněte parkování, jinak bloky odstraníme, tvrdí město. Czechcity to odmítá Přečíst článek ›



Největší úspěch na prvním olympijském festivalu slavil curling a speciální čepice Raškovky. Kromě návštěvníků se po sportovištích navíc pohybovalo také mnoho dobrovolníků. Mezi nimi byly i sestry Tereza a Michaela Meluzínovy ze Křtin na Blanensku. „Kromě dobrovolničení jsme si vyzkoušely i některé sporty, třeba bruslení a trochu i hokej,“ uvedla Tereza Meluzínová.

Autor: Pavla Hloušková