Akce potrvá potrvá sedmnáct dní, až do 8. srpna. Lidé na festival zamíří do sportovního areálu SKP Kometa. „Hlavním cílem Olympijského festivalu je letos především návrat dětí ke sportu. Plno klubů přišlo o své členy, byli bychom rádi, kdybychom pomohli k tomu, že se děti od září vrátí ke sportování," řekla projektová manažerka akce Naďa Černá.

Lidé si okusí tradiční sporty, třeba tenis, i ty méně časté. Mezi nimi například šerm, lezení na stěnu nebo vzpírání. „Největším lákadlem jsou návraty sportovců přímo z Tokia, doufáme, že se někdo z nich vrátí i s medailí na krku. První z návštěv je naplánovaná na příští týden, kdy se má vrátit brněnský šermíř Alexander Choupenitch," zmínila Černá.

PŘIJET MÁ I LEZEC ONDRA

Organizátoři počítají také s návštěvou vracejících se kanoistů nebo sportovních střelců. V poslední den má přijet i brněnský lezec Adam Ondra.Ambasadorkou festivalu je bývalá brněnská tenistka Lucie Šafářová. „Těším se hlavně na atmosféru, že se tady všichni společně potkáme a později za námi přijedou olympionici. Doufáme, že s medailemi na krku. Sportů k vyzkoušení je tu hodně, láká mě třeba horolezecká stěna nebo velmi populární skatepark," sdělila Šafářová.

V minulosti Českou republiku reprezentovala na třech olympijských hrách. „Letos se těším, že si je užiju v roli fanouška," poznamenala bronzová olympionička z brazilského Ria. V sobotu odehraje exhibici po boku další tenistky Daniely Bedáňové proti hokejistům Tomáši Plekancovi a Martinu Nečasovi. Role rozhodčí se ujme někdejší trojskokanka Šárka Kašpárková.

Slavnostní otevření Olympijského festivalu bude v pátek od šesti večer. Návštěvníkům zahraje skupina Mirai. Po celý den mají vstup zdarma, přijít mohou od devíti ráno. V další dny zaplatí za vstupenku padesát korun.

LIDÉ SE MUSÍ PROKÁZAT BEZINFEKČNOSTÍ

Každý den se otevírají brány festivalu v devět ráno. V pátek a v sobotu se končí v osm večer, ostatní dny o hodinu dřív. Každý návštěvník festivalu se musí prokázat bezinfekčností. Povinnost se netýká dětí do šesti let. Nechat se otestovat se mohou zájemci před vstupem do areálu ve speciálním testovacím centru.

Na festivalu mohou děti plnit úkoly na dvaceti sportovních stanovištích. Výkony jim zapíšou na hrací kartu. Své dovednosti prověří třeba ve skateboardingu, atletice, cyklistice, lukostřelbě nebo třeba softballu. Stanoviště najdou přímo v areálu, na vedlejším koupališti Riviéra nebo i na beachvolejbalovém kurtu umístěném na náměstí Svobody. Hlavně pro děti bude připravená vzdělávací zóna.

Kreslené postavy, sourozenci Eda a Ola, jim v ní hravou formou vysvětlí, jaké hodnoty jsou ty olympijské a co znamenají. Lidé se dozví informace o olympismu, historii olympijských her a také další zajímavosti k tokijské olympiádě.

KAŠPÁRKOVÁ UKÁŽE OLYMPIJSKOU MEDAILI

Dětem se v zóně bude věnovat i bývalá olympionička Šárka Kašpárková. „Děti tam uvidí mou olympijskou medaili nebo různé maskoty. Zóna bude otevřená veřejnosti, může se podívat a zeptat se na cokoliv. Na sobotu a neděli se mohou lidé přihlásit na vzdělávání přímo s námi lektory, bude zdarma," nastínila. Zpestřením se jistě stane i maskot her Miraitowa v životní velikosti.Do festivalového skateparku láká návštěvníky několikanásobný mistr republiky ve skateboardingu a vítěz světového poháru Maxim Habanec. „Skvělé je, že je to fakt plnohodnotný skatepark, ve kterém by se dalo normálně závodit. Není to žádná náhražka nebo podobně, prostě stoprocentní skatepark, kde si zajezdí jak dobří jezdci, tak ti začínající,“ popsal Habanec.