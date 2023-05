Severočeské město Most se na dálku spojí s Paříží a může zlepšit svou image jako nikdy předtím. Po šumavském Lipnu a českých metropolích bude u jezera Most největší veřejná oslava sportu v České republice.

Festival u jezera Most. Ilustrační foto | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Během letní olympiády v Paříži v roce 2024 bude u jezera Most na okraji stejnojmenného města celostátní Olympijský festival, který mají navštívit desítky tisíc lidí. Kromě Mostu se nikde jinde v ČR tento festival konat nebude. Významnou dvoutýdenní akci finančně podpořila městská a krajská samospráva, která očekává mimořádný přínos v propagaci regionu. Společná příprava festivalu právě začíná. Zástupci Mostu, Ústeckého kraje a Českého olympijského výboru své partnerství oficiálně oznámí v úterý 9. května na tiskové konferenci přímo u jezera Most, které je symbolem nové éry severozápadních Čech.

Společně za mír a svobodu. Na Václavské náměstí se chystají další demonstranti

Mostecké zastupitelstvo už schválilo poskytnutí dvanáctimilionové dotace na realizaci festivalu. „Přinášíme do Mostu velmi unikátní projekt s obrovským mediálním přesahem pro naše město,“ sdělila náměstkyně primátora Markéta Stará. Podle ní Most získá mnohem víc, než investuje, protože kromě návštěvníků festivalu miliony lidí prostřednictvím televize, internetu a rozhlasu poznají přednosti Mostu a širokého okolí. Motivací je i očekávané posílení vztahu mladé generace k pohybu a zdravému životnímu stylu. Ze stejných důvodů krajské zastupitelstvo uvolnilo pro festival 18 milionů korun.

„Cílem Olympijských festivalů bylo vždy přivést děti ke sportu a přenést atmosféru olympijských her do České republiky. Proto jsme rádi, že Olympijský festival proběhne právě v Ústeckém kraji, kde podle posledních výsledků České školní inspekce je téměř nejhorší pohybová zdatnost dětí,“ uvedl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Výbor chce společně s Ústeckým krajem, městem Most, sportovními svazy a dalšími partnery tuto nepříznivou statistiku změnit. „A kdy jindy dokážeme přilákat děti ke sportu, než v průběhu největší sportovní akce na světě,” dodal Kejval.

Exkluzivně u jezera

Olympijský festival Paříž 2024 bude exkluzivně pouze u jezera Most. „Věříme, že veřejnost, i díky této nejdelší multisportovní akci u nás, objeví tuto novou lokalitu,“ uvedl generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Graclík.

Jezero Most, ležící na okraji města, patří k nejrychleji se rozvíjejícím rekreačním areálům v Ústeckém kraji a nabízí dostatek místa pro festival. „Je to velikánský úspěch,“ ocenil výběr místa hejtman Jan Schiller. „Svědčí to o tom, že Most už nemá tak špatnou pověst a že jezero Most, které všichni všude prezentujeme, je unikátní a někdo si toho všiml,“ dodal hejtman.

Festival u jezera by měl začít v pátek 26. července a skončit v neděli 11. srpna. Areál bude volně přístupný každý den od rána do večera. Zatím se uvažuje o otevírací době od 9 do 19 hodin od neděle do čtvrtka a od 9 do 21 hodin v pátek a sobotu, ale to se ještě může změnit například podle přímých televizních přenosů a časů soutěží českých reprezentantů. Výhodou je, že Paříž a Most jsou ve stejném časovém pásmu, takže soutěže a vyhlašování výsledků na olympiádě bude možné sledovat u jezera on-line během dne.

Unikátní akce v Ostravě: Městečko Frinky Town nadchne automobilové fanoušky

Podobný festival se konal při minulých olympiádách například v Praze, Brně a na Lipně. „Úspěch tohoto projektu spočívá zejména v tom, že návštěvníkům umožňuje spojit fandění českým olympionikům s možností vyzkoušet si na vlastní kůži sporty, které třeba znají pouze z televizních obrazovek,“ uvádí se v dokumentaci k festivalu v Mostě.

Program nabídne volné sportování pro veřejnost pod vedením instruktorů, exhibice, turnaje, paralympijské sporty i den pro seniory. K tomu bude nutné vybudovat dočasná sportoviště, jejichž umístění se má určit už letos v červnu podle architektonického plánu. Chybět nebude ani fanzóna s obrazovkou a pódiem, kde se návštěvníci setkají se známými osobnostmi, olympioniky či medailisty z Paříže.

Vedle bude olympijský dům s posezením a občerstvením a prodejna sportovního oblečení a suvenýrů. V plánu jsou také příměstské tábory pro děti od 7 do 14 let, které si vyzkouší ve všední dny až dvacet sportů. Prodej táborů se stravováním má začít v únoru 2024. O sportovní program se postarají celostátní svazy a místní kluby, pro které to bude příležitost k náboru dětí. Na festivalu bude k vidění také maskot olympiády – červená čapka známá jako symbol svobody z dob francouzské revoluce.

Olympijský festival, ilustrační foto.Zdroj: Deník / Sonnek PavelOlympijský festival

V České republice se bude Olympijský festival konat už pošesté. První byl v roce 2014 během ZOH v Soči, kdy Olympijský park v Praze na Letné navštívilo 400 tisíc lidí. Pak se festivaly konaly při každých olympijských hrách v jedné či několika lokalitách najednou - na Lipně, v Plzni, Ostravě, Pardubicích, Brně a Praze. Festival u jezera Most si vyžádá zhruba 100 milionů korun, z toho 70 milionů zajistí Český olympijský výbor s partnery a sportovními svazy a o zbytek se podělí Ústecký kraj a město Most.

Podle odhadu by mělo festival navštívit zhruba 30 tisíc lidí. Proto bude nutné například dobudovat parkovací plochy, vyřešit masivní nárůst dopravy a zajistit stovky dobrovolníků a jejich ubytování. Přípravy mají trvat rok a město počítá s tím, že na ně ještě uvolní šest milionů korun. Část zázemí pak u jezera zůstane a sportovní vybavení dostanou zdarma místní oddíly.

Most nebyl vybrán náhodou. Radnice usilovala o festival před minulou letní olympiádou v Tokiu, ale tehdy se nakonec dohodlo odložení. „Jezero bylo v tu dobu ještě stavbou a nebylo zcela jisté, zda se do stanoveného termínu dokončí,“ připomněl senátor a bývalý primátor Jan Paparega. Odložení se vyplatilo i kvůli covidu, který olympijské dění omezil. Nyní jezero nabízí mola, pláž, hřiště, stánky s občerstvením, parkoviště, toalety, sítě o dostatečném elektrickém příkonu a soustavu propojených komunikací, včetně okružní jezerní cesty. Paparega očekává, že návštěvníci festivalu budou své zážitky z místa natáčet a emotivní videa dávat na sociální sítě, což také pomůže změnit vnímání kraje, který se snaží vyrovnat s průmyslovým dědictvím a sociálními problémy.

Jezero Most

Zdroj: Deník/Martin VokurkaOtevřelo se v září 2020 v místě, kde od 13. století stálo významné podkrušnohorské město Most, o 700 let později zbourané kvůli těžbě uhlí. Nyní je rekultivovaný bývalý obří důl volně přístupnou vodní plochou sloužící pro rekreaci Mostečanů, kteří bydlí v nedalekém novém městě. Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů. Návštěvní řád například zakazuje rybolov a provoz motorových člunů kvůli udržení čisté vody. Podle nové studie má v druhé polovině 21. století vzniknout u jezera atraktivní ekologické sídliště pro 6 500 obyvatel. Ambiciózní plán zahrnuje i lanovku na hrad Hněvín, krajinné parky, kemp, loděnici a umělou vlnu pro surfaře. Kolem Mostu jsou celkem tři jezera, všechny vznikly zatopením uhelných šachet a slouží pro sport a rekreaci.