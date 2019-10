Udělali jsme co nám poradili úředníci ministerstva, a přesto naši vyhlášku nyní prošetřuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Nevíme, co po nás vlastně chtějí. Tak se dá stručně vyjádřit závěr vedení Hevlína k vyhlášce, která reguluje hazard v obci. Na katastru Hevlína dnes funguje jedno kasino a tři další místa, kde je hazard povolený vyhláškou.

Zastupitelé vyhlášku číslo 2 z roku 2014 o stanovení míst, na kterých mohou být provozované loterie a jiné podobné hry, projednávali minulý měsíc. „Předtím ji zkontrolovali úředníci ministerstva vnitra. Takže podle našeho názoru je v pořádku. Úředníci z ÚOHS s tím ale nesouhlasí. My tomu nerozumíme. Víme však, že podobných případů je v zemi více. Stejný problém řešili například v Bílině,“ uvedl starosta Antonín Pichanič s tím, že jediné, co zastupitelé aktuálně udělali je to, že škrtli jedno povolené místo s hazardem v bývalé restauraci.

„Bylo to páté povolené místo, jenže tato hospoda už nefunguje. Takže nám ve vyhlášce zbyla jen čtyři povolená místa,“ dodal Pichanič.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tvrdí, že vyhláška je nastavena diskriminačně. „Náš úřad vede správní řízení s obcí Hevlín, neboť její vyhláška regulující provozování loterií a hazardních her je nastavena takovým způsobem, že může být diskriminační pro určité soutěžitele,“ sdělil mluvčí úřadu Martin Švanda.

Hrozí pokuta

Hevlínským nyní hrozí pokuta. Vedení obce je v takovém případě odhodlané se soudně bránit. „Bílina dostala pokutu nějakých dvě stě tisíc korun. Kdybychom dostali podobnou, budeme se odvolávat,“ dodal Pichanič. Podle Lubomíra Machaly z Hevlína je chybou, že obec přijala vyhlášku, za kterou může padnout pokuta. „Víte, se svými penězi ať si každý dělá co chce. Ale pokud jde o veřejné peníze nás všech, měl by někdo za rozhodnutí, po kterém může padnout vysoká pokuta , nést odpovědnost. Čtvrt milionu korun pokuty by měli zaplatit ti, kteří brání změně této vyhlášky,“ myslí si Machala.

Hevlínská obecní pokladna je letos díky hazardu bohatší o jedenáct milionů korun. Bílina v minulosti omezila počet heren ve městě jen na čtyři konkrétní herní místa, kde se může hrát. Antimonopolní úřad za to vyměřil pokutu přibližně čtvrt milionu korun. Město s tím nesouhlasí a odvolalo se.