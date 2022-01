Plán omikron: Až na Liberecku dojdou řidiči, omezí se spoje. Zálohy se tenčí

Dopravci shánějí brigádníky, kteří by mohli případně zaskočit. Zálohy se už ale tenčí. „Zatím jsme nemuseli rušit žádné spoje, ale je to za cenu nasazení všech rezerv, včetně brigádníků, důchodců i dostupných dílenských a kancelářských sil, včetně všech dispečerů, kteří na to mají příslušná oprávnění. Občas musí za volant i dopravní ředitel celé skupiny Ondřej Polák,“ poznamenal provozně technický ředitel skupiny BusLine Michal Hanč.

Poloprázdné sborovny, chybějící uklízečky. Nákaza opět paralyzuje školy v Česku

ON-LINE ke covidu najdete ZDE

Pro podobné scénáře se snaží mít k dispozici co největší počet personálních rezerv na pozici řidičů autobusů i Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nebo ČSAD Česká Lípa. „Případné problémy bychom řešili po dohodě s objednateli dopravy,“ sdělil ředitel českolipského podniku David Mahdal.

Delší intervaly

V Jablonci nad Nisou již mají vypracovaný postup, co dělat, pokud by místní dopravce MHD Umbrella Coach & Buses ztratil v nemocenských nebi karanténách více než 55 procent řidičů. „Podle této varianty by autobusy jezdily v pracovní dny v intervalu po 30 minutách. Současný základní interval mezi spoji na jednotlivá sídliště v době ranní a odpolední dopravní špičky je 15 minut,“ popsal ředitel městské společnosti Jablonecká dopravní Luboš Wejnar.

PŘEHLEDNĚ: Omikron zavírá školy. Jak a kde rodiče požádají o krizové ošetřovné

Podle ředitele Umbrella Pavla Steinera ale ani to nemusí zdaleka stačit. „Prodloužení intervalů je sice fajn, ale pakliže lehne víc jak půlka firmy, tak by museli být intervaly půldenní,“ povzdechl si. Podle jeho slov doteď v Jablonci nezrušili ani jeden spoj. „Jestli nás to z většiny pokosí, tak se pojede, co půjde, ale nikdo teď neřekne přesně co a jak. Tuhle zkušenost před námi nikdo neudělal a my si to opravdu vyžíráme se vším všudy,“ doplnil Steiner.

Společnost BusLine, která provozuje velkou část krajských spojů, v případě nouze omezí nejprve komerční spoje. „Vývoj nejbližších týdnů neodhadne nikdo, tento týden se omikron rozjíždí naplno, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ doplnil Hanč.

15 procent nemocných

Procento nemocných řidičů se ve společnosti drží už několik týdnů kolem 15 procent, v Královéhradeckém kraji nad 18 procenty a zřejmě rychle poroste.

„Ve všech krajích, kde poskytujeme závazkovou dopravu, jsme v intenzivní komunikaci s krajskými koordinátory dopravy a připravujeme scénáře na situace, kdy bude chybět dalších 10 či 20 procent řidičů. Hledáme taková řešení, kde to bude cestující veřejnost – pokud možno – co nejméně bolet,“ dodal Hanč.

Další změna? Po prodělání covidu 30 dní bez testování i karantény, navrhne Válek

I podle politiků stojí Liberecký kraj teprve na prahu vlny omikronu. „To vidíme na datech z dosud nejvíce postižených krajů. Omikron k nám teprve přijde,“ popsal krajský radní pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Krajští hygienici hlásí, že varianta omikron již zcela převládla nad novými případy nemoci covid-19. Počty nakažených rostou, varianta má ale slabší průběh a nemocnice se zatím stále vyprazdňují.