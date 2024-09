Česko se i nadále potýká s ničivými povodněmi. Hladiny toků sice již na řadě míst kulminovaly, na jiných se však mohou řeky ještě stoupat. Podle meteorologů by mělo v pondělí stále pršet, v polovině týdne se ale vyjasní. Do Litovle na Olomoucku v neděli večer dorazila záplavová vlna. Prognóza pro Troubky na Přerovsku se naopak zlepšila, na Jesenicku ukončili záchranné práce. Záplavy mají první potvrzenou oběť. Deník aktuální situaci sleduje on-line.

Voda na horních tocích řek začíná opadávat, přičemž postupně odtéká z hor a míří do nižších poloh. Počet míst, na kterých platí některý z povodňových stupňů, se v noci na pondělí snížil zhruba o 40 na 222.

Podle nedělního vyjádření ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) jsou jednou z nejrizikovějších oblastí pro pondělní vývoj jižní Čechy. „Především jsou to Lužnice a Nežárka,“ konstatoval.

Rozsáhlé záplavy si vyžádaly nejméně jeden lidský život. „Evidujeme sedm pohřešovaných,“ řekl v Českém rozhlasu Radiožurnálu (ČRo) policejní prezident Martin Vondrášek. „Jeden je pohřešovaný po skoku do řeky Otavy, dále je pohřešovaný senior z domu seniorů v Kobylé nad Vidnavkou a jeden po pádu do vody v Krnově. Pokud jde o oběti, máme utonulého v řece Krasovka na Bruntálsku,“ dodal.

Prognóza pro obec Troubky na Přerovsku, symbol katastrofálních záplav z července roku 1997, se zlepšila. Průtok v řece Bečvě je oproti předpokladu nižší, v pondělí ráno již voda kulminovala. „Situace vypadá přívětivě, voda v Dluhonicích již před nějaký časem kulminovala a kulminuje i na našem lokálním varovném systému přes řeku Bečvu na mostě směrem na Tovačov. Slabá místa se na severu katastru zatápí, ale stále je tam nějaký retenční prostor,“ uvedl starosta Martin Frgal.

Očekávaná záplavová vlna naopak v neděli večer dorazila do Litovle na Olomoucku, kde voda z řeky Moravy zaplavila několik ulic a neubývala ani v následujících hodinách. Podle starosty Viktora Kohouta byla v pondělí ráno pod vodou polovina desetitisícového města. „Padesát procent Litovle je pod vodou. Je to horší než předpoklad – povodeň 2006 – a bude to horší,“ konstatoval v šest hodin ráno.

Přibližně ve stejnou dobu ukončili hašiči díky poklesu hladin vodních toků záchranné práce na Jesenicku. V okrese postiženém katastrofálními záplavami bylo evakuováno na dva tisíce obyvatel.

Ačkoli hladiny řek na území Ostravy během noci na pondělí klesaly, voda z Odry po překonání protipovodňových hrází zaplavila elektrárnu a teplárnu v Třebovicích. Jelikož ji pracovníci museli z bezpečnostních důvodů odstavit, krajské město se v pondělí ráno ocitlo bez dodávek tepla a teplé vody. Podle magistrátu mají energetici plán na obnovu provozu. S tím se však nemůže začít dříve, než voda v objektu klesne a dojde k důkladné kontrole všech zařízení.

Jaké bude v Česku počasí?

Po extrémně deštivých dnech, které do Česka přinesly ničivé povodně, se v polovině aktuálního týdne vyjasní. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se od středy přeháňky objeví už jen výjimečně a teploty vystoupají až k 24 stupňům Celsia. Slunečné počasí prakticky bez srážek by pak mělo vydržet až do konce týdne.

V pondělí však má i nadále pršet, na horách dokonce vydatně. Podle meteorologů tak může v Jeseníkách, Krkonoších a Novohradských horách napřšet až 40 milimetrů vody, na Šumavě pak kolem 50 milimetrů.

„V nejpostiženějších oblastech hor na severu a severovýchodě území tedy přestane pršet již dopoledne, na jihozápadě Čech budou srážky pokračovat až do noci na úterý,“ uvedli na facebooku.