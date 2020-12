A do toho vyučující volají do mikrofonu: „Jsi tu Aničko? Slyšíme se?“ Takovou vyučovací seanci absolvují učitelé i nyní, kdy část žáků musí absolvovat z domu.

„I když se většina žáků vrátila do tříd, tak i nyní učíme na dálku, kdy se na druhém stupni točí v návštěvě školy a domácího vyučování žáci šestých, sedmých a osmých tříd,“ nastínil současnou situaci ředitel ZŠ Josefa Gočára Petr Sadílek. A právě u tohoto zařízení se v době uzavření škol zvýšil počet žáků o studenty rodičů pracujících buď v hradecké fakultní nemocnici nebo pro Integrovaný záchranný systém.

„Pro tyto žáky jsme vyčlenili část školní družiny v Lipkách a musím říct, že to s nimi šlo velice dobře. V celém bloku jsme posílili wi-fi a měli jsme pro případ nouze připraveny i školní počítače,“ dodal Petr Sadílek k pomoci, kterou využilo na padesát žáků denně a jež měli ku pomoci nejenom místní vychovatelky, učitele druhého stupně, ale i studentky hradecké pedagogické fakulty.

Samotná škola se na online výuku vlastních studentů podle Petra Sadílka připravovala několik týdnů: „To, že se může opakovat situace jako na jaře, jsme tak trošku tušili již na konci prázdnin a proto jsme od začátku září školili nejenom žáky, ale i učitelský sbor.“ Mezi studenty, kteří tímto školením prošli, byli i třeťák Jiří Bříza a osmačka Aneta Melanie Tamášová. Oba však svorně tvrdí, že i když tato výuka byla bezproblémová, tak na návrat do školy se oba těšili.

„Já se těšil hlavně na kamarády a paní učitelku. Sice online výuka byla dobrá v tom, že jsem si mohl přivstat a udělat úkoly, ale škola mi moc chyběla,“ svěřil se Jiří Bříza. Školní budova chyběla i Anetě Melanii Tamášové.

„Online výuka byla sice složitější, ale zase to bylo takové poklidné. Navíc jsem mohla vstávat později a končit dříve. Jen jsem se nemohla dokopat k tomu, psát si zápisky,“ řekla Melanie, které na distanční výuce nejvíce vadilo to, že oproti klasické výuce neměla hned odezvu na své dotazy: Rozhodně bych se už k online výuce nevrátila. Nejtěžší bylo čekat na pomoc od učitele, když jsem něco nechápala. A i když nás hned po příchodu do školy zahrnuli všichni písemkami, neměnila bych.“

Kamennou budovu za virtuální prostředí by neměnily ani kantorky Monika Kalinová a Veronika Bartoňová.

„Já prostě potřebuji mít dnes a denně kontakt s žáky a jejich zpětnou vazbu,“ nastínila problém online výuky zástupkyně kantorů druhého stupně Monika Kalinová, která si občas před počítačovou kamerou připadala jako seanční médium: Pořád jsem se ptala, kdo tu je, jestli mě slyší a hypnotizovala jsem monitor, aby si děti zapnuly při odpovědích mikrofon. Až jsem z těch ikonek, co na mě neustále blikaly, byla celá vyblikaná,“ uvedla žena, která byla připravena ve „startovních blocích“ návratu ke klasické výuce čtrnáct dní před tím, než vláda umožnila návrat všech do škol:

„Na druhou stranu bylo dobré, že se děti naučily více pracovat s technikou. A mnohým pak vyhovovalo to, že mohou déle spát. Někdo tak stával pět minut před vyučováním a někteří při první hodině ještě snídali.“ Oproti své kolegyni z prvního stupně Veroniky Bartoňové měla Monika Kalinová výhodu v tom, že její studenti už umějí psát.

„To byl opravdu problém. Přes kameru jsem nemohla přijít k dítěti, narovnat mu záda a srovnat tužku v ruce. A tak když to vezmu kolem a kolem, tak v učivu vůbec pozadu nejsme, ale rezervy v učení psaní tu máme. Ale musím říct, že za celou dobu byla výborná komunikace s rodiči,“ uvedla Veronika Bartoňová, která mnohdy rodiče „nahrazovala“. „Když děti rodiče neposlouchaly, tak jsem na ně udělala přes kameru bu bu bu a najednou to šlo,“ řekla s úsměvem žena, kterou nejvíce těšilo, že i děti chtějí návrat do školy a stále o něm mluvily: „To byla motivace jako blázen.“

Oběma ženám pak na online výuce vadil i názor některých lidí, kteří se domnívali, že kantor jen naháže na děti úkoly, jde si uvařit kávu a dá si nohy na stůl: „Se všemi těmito pochybovači bychom si hned úlohy vyměnily a řekli jim, ať si to zkusí. Ono se to sice asi nezdá, ale s online výukou byla o dost větší porce práce, než při klasickém vyučování,“ řekly svorně obě kantorky, kterým online výuka chybí jen v tom, že při ní nemusely mít nasazené roušky.