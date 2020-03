Vedení města již v pondělí rozhodlo o uzavření městského úřadu.

Výjimkou bude podatelna, která bude k dispozici jen pro nejnutnější případy, a to ve středu 18. 3. a pondělí 23. 3. vždy od 9 do 11 hod., a to pouze přes příjmové okno vedle hlavních dveří MÚ Bílovec. Občanům je důsledně doporučeno mít při jednání na úřadu na obličeji roušku nebo jiný krycí prostředek. Ostatní nejnutnější záležitosti lze řešit přes telefonní kontakt s jednotlivými odbory.

Od dnešního dne až do pátku 27. března uzavírá město také provoz mateřských škol MŠ Zahradní, MŠ Bravinné, MŠ Stará Ves, MŠ Lubojaty a MŠ Svobodova. Mateřská škola Wolkerova uzavře svůj provoz ve středu 18. března. „Rodičům, kteří pracují na klíčových pozicích, jsme připraveni zajistit hlídání děti v součinnosti s ředitelkami škol,“ prohlásila starostka Renata Mikolašová.

Již dříve vedení města Bílovec zřídilo telefonní také telefonní linku číslo 556 414 208, prostřednictvím níž si mohou občané města a místních částí mohou zajistit nákup potravin. Služba je přednostně určena seniorům a těm, kteří nemají možnost si tuto službu zajistit jiným způsobem. Lidé mohou volat od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin.

Starostka města dnes ve svém prohlášení nabádá občany Bílovce i místních částí, aby důsledně dodržovali preventivní opatření, nevycházeli zbytečně ze svých domovů, omezili kontakty a přátelská setkání.

„Jedině tak můžeme ochránit každý sebe a své blízké. Jedině tak můžeme zastavit nekontrolovatelné šíření nákazy. Zákonné povinnosti a státem nařízená opatření mohou fungovat, jen pokud pochopíme jejich naléhavost. A nestyďme se nosit roušky, mají smysl!“ hlásí starostka s rouškou na tváři.

Nošení roušek je od dnešního dne povinné pro úředníky na městském úřadu.

„Těší mě, že se i v Bílovci zvedla obrovská vlna solidarity místních dobrovolníků, kteří začali šít pod názvem Roušky pro Bílovec tyto nedostatkové ochranné pomůcky, a to nejen pro úředníky, ale i pro lékaře, městskou policii a další klíčové lidi. Ale nejen pro ně. Roušky poskytují tito dobrovolníci i seniorům a lidem, kteří nemají možnost si je ušít nebo jinak získat. Nevím, jak dlouho bude tato situace trvat. Mohu jen doufat, že budeme zodpovědní a obezřetní, pozitivní a solidární, ohleduplní a s racionálním nadhledem. Jsme všichni vystaveni nelehké výzvě a děkuji všem, kdo nám pomáhají vše zvládnout tak, aby se nešířila zbytečná panika,“ dodává starostka.

Jako většina měst i Bílovec informuje své občany o aktuální situaci prostřednictvím mobilního rozhlasu, webových stránek a Facebooku města.