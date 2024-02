Deník již na začátku února informoval o případy ženy z Opavy, jež se ocitla zcela bez dodávek elektřiny. Eva Holušová sice nepopírá, že si za stávající situaci částečně může sama, hlavní vinu ale přičítá společnosti innogy. Nově uzavřenou smlouvu totiž dodavatel údajně nastavil jinak, než požadovala.

Nesvítí, nevaří, jídlo z lednice a mrazáku poslala k synovi. Od začátku února je bez elektřiny. Eva Holušová z Opavy v minulosti s předstihem změnila dodavatele (Lama energy), následně se upsala dvěma společnostem (innogy a MND), které kvůli zdublování dodávek následně vzájemně vyrušily nové smlouvy a dvaasedmdesátiletá žena musela podepsat smlouvu – s už jasně preferovaným dodavatelem innogy – znovu.

Tady vznikl kámen úrazu. Zatímco původní smlouvy obsahovaly požadavek na připojení od začátku ledna, v nejnovější smlouvě s innogy se objevil až dubnový termín. Když pak žena zkraje roku nereagovala na dva dopisy ČEZ Distribuce s varováním o odpojení odběrného místa (v domnění, že smlouvu má už uzavřenou), došlo od února – po třiceti dnech oficiálně takzvaného černého odběru – k odpojení od elektřiny a vymontování elektroměru.

„Ano, máma udělala chyby. Měla ty dopisy řešit, neměla podepisovat více smluv,“ přiznává Martin Holuša, který za matku nepříjemnou situaci řeší.

„Je však nemyslitelné, aby mámě neposlali žádnou dokumentaci k nově uzavřené smlouvě. Určitě jsme nedávali požadavek na platnost nové smlouvy od dubna. Pokud něco takového tvrdí, chci potvrzení,“ dožadoval se v minulých týdnech na innogy.

Uzavření smlouvy mezi oběma stranami totiž proběhlo na základě udělení plné moci, dále byla příprava smlouvy v rukou innogy.

„Paní Holušové jsme 15. 3. 2023 poslali e-mail s individuální nabídkou, součástí byl odkaz na podpis smlouvy. Po podpisu přišel paní Holušové 16. 3. 2023 zpět e-mail s akceptací nabídky a součástí e-mailu v příloze byly podepsané dokumenty – Plná moc, Žádost o ukončení smluv zprostředkovateli, Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a další dokumenty,“ popisuje postup mluvčí innogy Linda Filuszová.

Nesmyslný požadavek

Eva Holušová však popírá, že by obdržela jakékoli potvrzení, v němž by si mohla chybného data povšimnout. Dubnový požadavek prý určitě nezadávala, nadávalo by to smysl. „Poprosil jsem innogy, aby poslali podklady vedoucí k podpisu této smlouvy. Pro mě existuje pouze písemný důkaz o tom, že s innogy uzavřela plnou moc, na základě které mohli vyhotovit smlouvu. Dosud jsme ale nedostali žádný důkaz o tom, že by máma žádala dodávky elektřiny až k dubnu, natož aby jí po uzavření smlouvy přišlo jakékoli potvrzení,“ poukazuje Holuša na úskalí elektronického uzavírání smluv.

Dodavatele opakovaně žádal o doložení podkladů. Po několikeré urgenci, včetně apelu Deníku, obdržel e-mail s přílohami, které mu nešly otevřít, a od té doby je ticho. „Chci hovor nebo jinou jasně vystopovatelnou komunikaci, kdy žádala elektřinu od dubna. Jinak to vypadá na administrativní chybu z jejich strany, tak jako to tvrdím od začátku, byť trochu za jiných okolností,“ míní Holuša.

Evě Holušové už pracovníci ČEZ Distribuce ve čtvrtek 15. února namontovali elektroměr, dodávka elektřiny však stále nebyla zahájena.

„Z naší strany bylo maximální úsilí o nápravu, to u nich nevidím,“ reaguje Holuša na matčinu návštěvu pobočky hned 1. února po odpojení elektřiny a rovněž na sliby dodavatele z 5. února o připojení k co nejrychlejšímu datu.